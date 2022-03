Un home immobilitzat per ELA es torna a comunicar gràcies a un ordinador

Un home ambtotalment immobilitzat per la malaltiagràcies a unTal com ha publicat aquest dimarts la revista Nature , es tracta d'un aparell capaç deEs tracta d'un assoliment sense precedents perquè fins ara només s'havien pogut desenvolupar eines per ajudar pacients amb algun grau de paràlisi, però no per a persones sense cap mobilitat. L'equip que hi ha al darrere del descobriment és del centre suís de neuroenginyeria Wyss Center i de la Universitat de Tübingen i han assolit la fitaEs tracta d'un alemany de 34 anys ambPer aconseguir-ho, els investigadors hanuna constel·lació dealdel pacient i, després, han estudiatcerebrals. El sistema que finalment s'ha aplicat permetsi el pacient pensa en un "" o un "" i hoen unaA més, també han desenvolupat un programa d'intel·ligència artificial que permet al pacientque es veuen en pantalla i. És un sistema lent, que permet comunicar un caràcter per minut, però un avanç molt gran, ja que permet que algú totalment incomunicat pugui fer-ho de nou.

