Llum verda al bo cultural per a joves: com funcionarà i en què es podrà gastar?

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el bo cultural jove de 400 euros, anunciat a l'octubre per Pedro Sánchez per beneficiar "una indústria que ha sofert tant en aquests mesos de pandèmia", segons va expressar aleshores. Falten molts detalls encara per conèixer de com se substanciarà aquesta subvenció, però sí que se n'han desvelat alguns detalls.Totes les persones que facin 18 anys en 2022, sempre que tinguin nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya. També els refugiats i joves que hagin sol·licitat asil. L'argument per acotar a aquesta edat la subvenció, segons Sánchez, és que “la majoria d'edat implica (...) una autonomia pel que fa a les seves decisions en molts àmbits, també en el cultural”.Es preveu que sigui en estiu. Caldrà que les empreses i institucions que vulguin adherir-se al bo cultural facin el tràmit, i el govern espanyol encara ha de crear la plataforma digital amb què es pagarà la subvenció.Els beneficiaris s'hauran d'apuntar en una plataforma digital i rebran una targeta de prepagament nominal, amb un número i el nom del jove, amb què podran consumir cultura. Es rebran els 400 euros de cop i hi haurà 365 dies per gastar-los en empreses o institucions adherides.No. Hi ha 200 euros destinats a activitats en viu -teatre, dansa, cinema, museus o concerts-, 100 euros per a productes físics -com ara llibres o còmics- i 100 euros per a consum digital -audiollibres, subscripcions a plataformes musicals o audiovisuals, llibres digitals, videojocs en línia i subscripcions a revistes i premsa. En aquest cas del consum digital, només es podran contractar quatre mesos, és a dir, no es podria pagar la quota d'una plataforma com ara Netflix de tot un any, per exemple.No es poden comprar llibres de text, ni equips informàtics, tampoc material artístic ni entrades per a espectacles esportius, taurins, de moda o de gastronomia. Tampoc es permet gastar la subvenció en productes pornogràfics.

