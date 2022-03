L'espectacular tràiler de la pel·lícula sobre com els bombers van salvar Notre-Dame de les flames

Ben entrada la, París va contenir la respiració en veure un dels seus símbols a punt de desaparèixer., en un escenari catastròfic que va dur els serveis d'emergència a fer una de les actuacions més delicades dels últims temps a París.En unl -segons les principals hipòtesis de les investigacions dels serveis d'emergència i de la fiscalia parisenca-, la catedral va patir danys significatius encara que si no hagués estat per la intervenció dels bombers de la ciutat el desastre hauria estat major.I és en aquesta qüestió d'on parteix la nova pel·lícula del gran director francès(responsable de films com), que explicarà el sacrifici del cos de bombers a l'hora de respondre a la crida per apagar les flames que cremaven a Notre-Dame. Com van poder combatre els punts més crítics de l'incendi, quins van ser els moments més difícils per als herois que van entrar a la catedral i com va reaccionar París per donar suport a tots aquells que combatien el foc.Notre-Dame, a més de ser el monument històric (aquí podeu conèixer les curiositats que amaga el temple) més visitat d'Europa, té una forta importància simbòlica per als parisencs i per a tot França. L'incendi es va viure com una gran tragèdia a la ciutat i a tot el país, i l'alcaldessa de París,ho va qualificar de "terrible" i el president francès,, va compartir "el dolor de la nació" que tots sentien.

