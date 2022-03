Una sentència obliga l'Ajuntament de Reus a treure el llaç groc de la façana

La, ha celebrat aquest dimarts al migdia queper la llibertat dels presos polítics de ladel palau municipal. Tot plegat, un cop s'ha conegut lade la denúncia corresponent presentada per la formació taronja, el juny de l'any passat García ha indicat que prèviament a l'inici de la via judicial, Cs va presentar unaper retirar el llaç de la façana del consistori. Com que no van resposta, ha argumentat, es va optar per presentar la demanda corresponent al. La sentència obliga l'Ajuntament de Reus a treure el símbol per la llibertat dels presos, si bé es contempla laSi és el cas, García ha advertit que iniciarà un nou procés, aquest perde la sentència. La líder de Cs Reus ha exposat que "durant anys, el govern independentista" de la ciutat ha usat "la casa de tothom" amb "finalitats partidistes". En aquesta línia, ha assenyalat que quan sí que s'ha respectat la "neutralitat" de la institució ha estat en períodes electorals. "I sempre gràcies a Ciutadans, perquè no hi ha hagut cap altra entitat que hagi demanat la retirada del llaç", ha precisat.Aquesta no és pas la primera ocasió en què Cs Reus denuncia la presència de "símbols partidistes" a la façana del consistori, o l'absència de segons quins elements. De fet, en l'anterior mandat, el llavors portaveuva liderar un procés judicial per fer complir l'anomenada. L'espanyola oneja al costat de la bandera de la ciutat, la senyera i la d'Europa, a la part superior de l'edifici. Ben a la vora, per cert, hi penja el llaç.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor