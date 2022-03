Dos anys i mig de presó per al fundador d'Electrodomèstics Miró per estafa i falsificació de comptes

El fundador i antic propietari de la cadena de botigues d'electrodomètics Miró,, ha acceptatpels delictes de falsedat comptable, estafa i alçament de béns, en haver ocultat les pèrdues de la seva empresa per aconseguir crèdits i proveïdors. Així,L'Audiència de Barcelona ha confirmat l'acord al qual han arribat Miró, la seva esposa, Caixabank i la patronal del sector, que ara podrà reclamar el deute pendent. La fiscalia no s'oposa a la suspensió de l'ingrés a presó, però la patronal de fabricants d'electrodomèstics sí que ha demanat l'empresonament.per ajudar-lo a ocultar béns.La sentència condemna Miró per diverses irregularitats comptables com el desenvolupament d'unaque es va utilitzar per enganyar, tant CaixaBank pel que fa als crèdits i productes financers que aquesta entitat va negociar amb Miró, com als proveïdors enganyats en la seva solvència, que li van seguir subministrant mercaderies per import superior als 69 milions d'euros; la presentació de comptes anuals tancats a 31 de gener de 2010, sobre la base de la comptabilitat fictícia esmentada, segons els quals el patrimoni net de la societat hagués estat deo la venda del 50% de la propietat del seu habitatge habitual a la seva dona, amb la finalitat de defraudar els interessos legítims de CaixaBank i dels proveïdors.Segons ha acceptat Miró,, amb dificultats econòmiques a la seva empresa, va contractar diverses pòlisses de crèdit per valor de milions d'euros que avalava personalment.i va deixar a deure poc més de 12 milions d'euros d'aquests préstecs. Els crèdits eren concedits basant-se en els balanços econòmics que presentava l'empresa, que eren "totalment diferents als reals".Les dues patronals del sector, ANFEL i FAPE, ara agrupades a Applia Espanya, van seguir subministrant electrodomèstics a la cadena per valor de 70 milions d'euros, i a qui. El jutjat mercantil va concloure que Francesc Miró era el culpable del concurs de creditors i per tant el responsable de respondre-hi amb el seu patrimoni.Per tal de desprendre's de patrimoni propi i així esquivar possibles responsabilitats comptables, Miró i la seva esposa, en un pla preconcebut, van signar el novembre del 2009d'una societat conjunta, que tenia en propietat l'habitatge conjugal, d'uns 350.000 euros. El juliol del 2019 Miró va vendre la meitat de la societat a la seva esposa. La sentència inclou també una multa de 4.200 euros i l'anul·lació de la transmissió de l'habitatge habitual realitzat.

