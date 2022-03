Flexibilitzen els temps de conducció i descans dels transportistes per la vaga

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana haque transportenelper pal·liar els efectes de la vaga de transportistes. El govern espanyol ha aprovat una resolució de la Direcció General de Transport Terrestre, publicada avui al Butlletí Oficial de l'Estat.La mesura estableixperper l'increment dels preus del carburant i facilita el funcionament normal del trasllat de matèries primeres als centres de producció, indústries i en la distribució final dels productes.La resolució, suspenent el límit de 9 hores i de 10 hores dues vegades per setmana. A més, introdueix la possibilitat de prendre, d'almenys 24 hores, sense necessitat de compensació.La modificació normativa també redueix elsd'11 hores a 9 hores; substitueix elde 90 hores per un de 102 hores dos cops per setmana ide 56 hores per un de 60 hores.

