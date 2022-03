El Suprem rebutja la querella de Jordi Sànchez contra Casado

Elha descartat admetre a tràmit lapresentada pel secretari general de Junts,, contra l'encara president del PP,, peramb publicitat, per unes declaracions que el dirigent popular va fer a Saragossa. El Suprem tanca la qüestió i diu que les paraules de Casado formen part del debat públic, no afecten l'àmbit privat i són, per tot plegat,El dirigent del PP va dir que Sànchez no li podia donar "lliçons de democràcia" perquè era "un senyor condemnat a nou anys de presó per haver destrossat un vehicle de lai haver instigat a la violència contra les institucions de l'Estat". Després, en un tuit, va afegir que el dirigent de Junts havia estat condemnat per un cop d'Estat i per destrossar patrulles policials. Tot plegat, després que Sànchez interposés una querella contra Casado perper dir que a l'escola es persegueix els nens castellanoparlants.L'alt tribunal argumenta que les paraules de Casado s'emparen en la llibertat d'expressió i d'informació i que formen part d'una "que tracta de qüestions d'interès públic i que afecta persones amb rellevància pública". Això, diu la sala penal, exclou l'afectació a la intimitat i "". En aquest sentit, indica que les afirmacions de Casado queden emparades per la llibertat d'expressió, que inclou no només les crítiques "inofensives o indiferents" sinó també aquelles que poden "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor