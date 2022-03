Enquesta | Què et sembla la suspensió de la Zona de Baixes Emissions?

Cop del TSJC a la. El tribunal va anul·lar l'ordenança que regula la ZBE després d'acceptar els recursos de deu col·lectius. Encara no està clar a partir de quan els vehicles més contaminants podran accedir al al perímetre limitat entre les dues Rondes per reduir la pol·lució atmosfèrica, però la decisió suposa un canvi substancial en la circulació de cotxes per la capital catalana . I a tu, què et sembla que aquests vehicles puguin tornar a Barcelona?

