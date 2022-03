Grans empreses i patronals alerten del col·lapse per la vaga de transportistes

Lacomença a afectar les empreses agroalimentàries. Les patronals de la cadena de valor agroalimentària i el gran consum han advertit que la vaga de transportistes ha generat una situació "insostenible" i han instat a acabar "immediatament" el conflicte que està posant "en clar risc el proveïment de productes"."És un problema d'Estat", denuncien en un comunicat conjunt, l'Associació d'Empreses de Fabricants i Distribuïdors (Aecoc), l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged) i la Confederació de Cooperatives Agràries, entre altres. Segons denuncien, nombroses empreses i cooperatives han interromput els seus processos de fabricació i es veuen obligades a tancar temporalment les plantes davant la manca de subministrament.ha alertat que si en un termini de 24 hores no ha finalitzat l'aturada es veurà obligada a aturar la producció, mentre que empreses de llet i cervesa han avisat que perilla la distribució dels seus productes si continua el conflicte laboral.A tot l'Estat ja hi ha algunes empreses que han hagut d'aturar la producció a conseqüència de la vaga. És el cas de, Azucarera, Cuétara, Dcoop, JaenCoop, Agrosevilla o fàbriques de pinso. La situació límit afecta empreses de tota la cadena alimentària.Espanya ha expressat la "gran preocupació" que té per l'impacte de l'aturada del transport en les seves operacions i ha advertit que si la situació continua, no serà possible servir els seus productes a les superfícies comercials, bars i restaurants, ni tampoc aprovisionar-se de matèries primeres a causa dels piquets "violents" que impedeixen les operacions de l'empresa.En el cas de la llet, Lactalis España, propietari de, el conseller delegat, Ignacio Elola, ha denunciat que "a les plantes de llet no estan arribant plàstics, paper, cartó, palets o ingredients per elaborar i envasar aquest aliment essencial i s'acumula el producte acabat mentre la caducitat corre en tractar-se d'un producte perible".La indústria làctia està aturada des de dijous i la Federació Nacional d'Indústries Làcties va avançar la setmana passada que es veia obligada a suspendre la seva activitat a conseqüència de l'aturada indefinida dels transportistes.La companyia alimentàriaper la vaga de transportistes., l'empresa de productes làctics es veurà obligada a interrompre de manera temporal la seva activitat a les plantes que té a Parets del Vallès i a les 3 altres plantes d'aigua mineral natural que produeixen varietats com Font Vella. Danone ho ha explicat a través d'un comunicat, on insten a les parts a arribar a un acord i a una "solució immediata".La multinacional reclama que les negociacions s'accelerin i s'arribi a una entesa "en el mínim termini temps possible" per "poder reprendre l'activitat com més aviat millor". Danone detalla quei com a conseqüència, també del procés de producció a les seves fàbriques i del trasllat de producte acabat a les cadenes de distribució.Segons l'empresa francesa,a escala estatal. Fins ara, Danone ha intentat mantenir tota la seva activitat dins la normalitat "malgrat les dificultats provocades per un context difícil i molt tensat". No obstant això, la situació "d'inestabilitat i l'agreujament de les aturades ja estan començant a afectar l'aprovisionament de matèries primeres essencials per als seus productes com a llet sencera o nata", relata Danone.En aquest sentit, l'empresa mostra "el seu profund malestar per aquesta situació i per les greus conseqüències de força major que estan provocant no només entre tots els agents i col·lectius implicats, sinó a la societat en conjunt". L, entitat que ha convocat les aturades de transportistes, va rebutjar ahir l'acord anunciat dilluns a la tarda pel Ministeri de Transports amb el Comitè Nacional del Transport per Carretera, l'òrgan de representació del sector.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor