La solució d'alguns supermercats perquè no els robin l'oli

Le han puesto alarma al aceite xd pic.twitter.com/dgomGZ6Azx — 〈Ángel | Anxo〉 (@anxorodr) March 12, 2022

Lai la guerra a Ucraïna han dut alguns consumidors a témer per l'abastiment d', especialment el de, utilitzat en part de les llars sobretot per fregir. Aquesta por ha causat un augment de les vendes del producte i ha fet que algunes cadenes de supermercats hagin limitat la compra a un màxim d'ampolles per persona i dia.En les últimes hores s'han fet virals les imatges de la solució que han adoptat algunes cadenes de distribució per evitar robatoris als establiments. Han col·locat alarma a les, una mesura que es prenia en determinats productes de valor més elevat, com ara perfums, però que en alguns casos s'ha estès ara a un producte bàsic.Als problemes que ja havia causat el conflicte bèl·lic en les cadenes de distribució se suma ara el possible encariment de determinats productes per les aturades de camioners que abasteixen els supermercats.

