Inhabiliten un exregidor de Calafell per anul·lar quasi 800 multes de trànsit

El jutjat penal número 4 deha condemnat a cinc anys d'inhabilitació l', considerat autor d'un delicte de prevaricació per haver retirat més de 770 multes de trànsit.Segons la sentència a què ha tingut accés l'ACN, Clavero també haurà de pagar al consistori més d'en concepte d'pel perjudici econòmic provocat a les arques municipals entre els anys 2011 i 2015. La majoria de les sancions eren relacionades amb, que Clavero va perdonar a familiars directes i a empreses on aquests treballaven. També va anul·lar multes seves, a altres regidors de l'equip de govern d'aquell mandat, les seves famílies i persones del seu entorn.Durant la instrucció del cas, Clavero va al·legar que les multes retirades eren de vehicles particulars que prestaven una funció oficial quan van ser denunciats. El mateix regidor deva asseverar que va perdonar les multes sota un criteri de "màxima objectivitat".A la sentència, el jutge té en compte que Clavero va abonar 15.000 euros abans del judici en concepte de responsabilitat civil i despeses derivades del procediment judicial. Tant el condemnat, com la Fiscalia com l'Ajuntament de–personat com acusació popular- no tenen previst recórrer la sentència, de manera que aquesta és ferma.

