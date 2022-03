La meitat de les fonts d'Osona estan contaminades i una tercera part seques

Les fonts (i les zones) més contaminades

Mapa de les fonts contaminades a Oosna i el Lluçanès d'aquest 2022. Foto: GDT.

La situació no millora

Per primera vegada en molts anys, lano raja. I no és l'única. Gairebéi el Lluçanès estan seques. Així ho determina l'estudi que elabora anualment elsobre el mostreig de nitrats. Aquest dilluns es van presentar els resultats: de les 166 fonts mostrejades, 51 estaven seques.A més del greu problema de la, n'hi ha un altre més que conegut: la. Gairebé la meitat de les fonts analitzades (un 46%) estan contaminades. La mitjana de nitrats és deuna xifra inferior a la de l'any passat, però que supera el llindar de contaminació fixat per l'OMS (50 mg/l). Podeu consultar tots els mostreigs de fonts en aquest enllaç "El fet de tenir tantes fonts seques fa que el resultat no sigui significatiu", explicava, del GDT. "Moltes de les fonts que no ragen, són fonts que altres anys estaven molt contaminades", detallava. "En general, ens trobem que. Quan plou més el purí dels camps és arrossegat cap a la font. I quan no, no arriba tant", afegia per la seva banda, també del GDT. "Segurament, després d'aquests dies de pluja, trobaríem concentracions més altes", especificava.Igual que l'any passat, la font més contaminada és la de Gallisans aque ha arribat als 557,6 mg/l, més d'onze vegades el llindar de contaminació. Completen el podi la font del Raig de, amb 283,8 mg/l, i la font Salada de, amb 246,4 mg/l.Si els resultats es desglossen per zones, a Osona, laés on el percentatge de fonts contaminades és més alt, ja que un 87% de les fonts analitzades superen el llindar dels 50 mg/l. A la Plana de Vic, un 68% de les fonts analitzades estan contaminades.En canvi, a la part de les, el, elo ella situació és totalment diferent. Aquests territoris de muntanya, precisament sense ramaderia industrial, presenten uns nivells de nitrats baixos.A la zona del, la situació també és "preocupant", ja que el 45% de les fonts superen els 50 mg/l, sobretot concentrades en la part sud del territori.Després d'una vintena d'anys fent mostrejos, "", denunciaven des del GDT, malgrat les moratòries, les plantes de tractament de purins, i les declaracions de Zones Vulnerables. "Lacontinua regant la terra amb purins sense que la situació dels aqüífers i les fonts millori significativament", alertaven.Sobre les noves propostes de tecnologies, com per exemple la biorefineria de Muntanyola , des del grup es mostren pessimistes. "Tenim una cabana porcina de 7 porcs per persona, desproporcionada pel territori.", deia el portaveu del GDT. Per la seva banda, Mary alertava que "moltes vegades la tecnologia només ha ajudat a augmentar la cabana porcina"."O hi ha", afegia. En aquest sentit, el GDT va insistir que cal apostar per la sobirania alimentària i els petits productors que treballen de manera equilibrada i respectuosa amb l'entorn. De fet, avisaven que amb la crisi actual al sector primari -de l'encariment del petroli- s'està veient comsituacions així".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor