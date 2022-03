The Power of the Dog (Netflix)

Don't Look Up (Netflix)

Madres Paralelas (Netflix)

tick, tick... Boom! (Netflix)

É stata la mano di Dio (Netflix)

The Mitchell's against the Machines (Netflix)

West Side Story (Disney+)

Nightmare Alley (Disney+)

Cruella (Disney+)

Free Guy (Disney+)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Disney+)

Raya and the Last Dragon (Disney+)

Luca (Disney+)

Being the Ricardos (Amazon Prime Video)

Spencer (Amazon Prime Video)

El Rey de Zamundia (Amazon Prime Video)

Dune (HBO)

King Richard

Setmana d'Oscars, setmana de cinema en estat pur. Aquest diumenge a la matinada se celebraràen una de les dates més tardanes de la història dels guardons. Donades les circumstàncies, moltes de les pel·lícules que pugnaran per aconseguir les estatuetes daurades ja han estat estrenades a les sales de cinema -diverses d'elles encara hi són, consulteu cartelleres-, peròde servei en streaming.han capgirat la indústria cinematogràfica i totes tres, a més d'HBO -pel seu conveni amb la Warner Brothers- lluiten per ser la líder de totes les plataformes en els premis més importants del sector. Ja no són un sector minoritari, sinó són l'exemple a seguir, les productores de més èxit i les que reben més nominacions aquest any. Aquestes són totes les pel·lícules nominades als Oscars que ja estan disponibles a les plataformes d'Una de les clares favorites per endur-se el guardó a Millor Pel·lícula. La directora australianavertebra una potent història situada a l'Oest dels Estats Units, protagonitzada peri el descobriment de l'any en un paper protagonista i majúscul,Sàtira política i apocalíptica dirigida peri amb un repartiment ple d'estrelles que ha triomfat entre els crítics i també el públic de la plataforma. Aquests són alguns dels intèrprets de luxe que apareixen al nou projecte:r va tornar a comptar amb el protagonisme deen la seva darrera pel·lícula, que va recollir pocs guardons als Goya d'enguany. El director manxec compta amb la presència deen un film clarament enfocat a les mares solteres i a diverses temàtiques que commouen el cineasta: la nostàlgia, les relacions entre mares i filles, les fosses comunes de la Guerra Civil o la memòria històrica.Musical sobre la vida de jove adult de, en un film que és un cant de vida, somnis i tristeses que t'engrapa el cor i t'abraça l'ànima. Amb un gran esperit teatral, el ja icònicdirigeix el seu primer film i es nota amb escreix. La banda sonora, exquisida, es nodreix de la trama i no apareix de manera independent pel mig de la història.fa un dels papers de la seva vida.La menys barroca de tota la filmografia deés també la seva pel·lícula més íntima, en la qual més s'esquinça l'ànima i demostra el seu talent innat per a la narrativa cinematogràfica. Tot i que pot semblar coixa en comparació amb altres títols d'immensa categoria com, Sorrentino ens regala un terratrèmol de sensacions: des de l'alegria que viu un jove en mig d'una família dispar, en ple Nàpols, amb l'arribada de Maradona, passant per la desgràcia més absoluta que repercuteix en si mateix en una catarsi artística.Animació d'altíssima qualitat -i disponible en català a la plataforma- en una comèdia familiar que va triomfar a la plataforma en el moment de la seva estrena. En un viatge per carretera,serà testimonia de l'atac de milers de robots que pretenen segrestar els humans. Ells seran els únics que podran fer alguna cosa, tots plegats, per intentar revertir la situació.La nova versió del film de, pràcticament calcada a la clàssica, és la demostració absoluta que es poden recuperar "pel·lícules intocables" i millorar-les. Perquè això ha aconseguit Steven Spielberg: una rentada de cara, un progrés en la història dels Jets contra els. Un repartiment immens i unes cançons que segueixen sent insuperables, gràcies a. Es mantenen fresques, vives i enlluernadores gràcies a una posada en escena excel·lent, unes coreografies renovades que recorden els millors números de l'original i a la modernitat que permeten els recursos actuals.recupera un clàssic de 1947 i l'adapta al seu gust, amb la seva immaculada tècnica visual i gràfica, acompanyat d'un repartiment de luxe. Tot i la seva duració (unes 2:30h), l'espectacle cinematogràfic que regala el director mexicà és un viatje pels racons més infames, desgraciats i pobres dels Estats Units de 1941, a punt d'entrar a la Segona Guerra Mundial. Se centra en el món del circ i en un home que fuig del seu passat. En aquest escenari pot reiniciar la vida però es troba amb tot de persones igual que ell, ànimes perdudes, castigades.La malèvolaprocedent dels films clàssics de Disney de 101 dàlmates, va guanyar una nova imatge en carn i ossos gràcies aen aquesta esbojarrada adaptació que juga amb la creació del personatge. Mostra els seus orígens, com arriba a crear la seva obsessió per la pell, la moda i a construir-se aquest caràcter. Stone, deixada anar totalment, ens brinda un dels seus papers més divertits.Comèdia que suposa un espectacle visual gràcies als seus efectes especials, protagonitzada perCentrada en un públic juvenil i adolescent, el film ens situa en la història d'un personatge que viu en un videojoc. Les seves funcions estan programades, ell no participa en cap trama destacable i està programat per ser afable amb tots els jugadors que formin part del seu servidor. Això canviarà a partir de les seves primeres decisions.Un dels nous projectes de l, que va rebre una tènue acollida per part del públic -que esperava més acció amb personatges coneguts com Spider-Man-. La multinacional dels superherois va obrir el seu ampli catàleg de protagonistes amb les aventures del primer guerrer xinès de tot el seu univers. Nominada als Oscars pels seus efectes especials, que són aclaparadors.Un dels darrers projectes dels estudis d'animació de Disney, estrenat en plena pandèmia -i amb totes les dificultats que això comporta, a més de les pèrdues de taquilla-, ens presenta la primera protagonista d'origen asiàtic. Viu en un món fantàstic,, on convivien amb dracs, però aquests s'han extingit per protegir a la humanitat. 500 anys després una jova intentarà trobar l'últim d'aquesta espècie.Situada en un afable poble de la Riviera italiana,explica la història d'un nen que passa un estiu inoblidable al costat del seu nou amic,. Juguen, descobreixen i es topen amb amistats que seran indestructibles, com la de la Giulia. Però els dos amaguen un secret: són monstres marins que viuen a les profunditats del Mediterrani.La crònica d'una de les setmanes més crucials en la història de la televisió dels EUA, en el programa més icònic dels seixanta.es mimetitza a la perfecció amb el personatge de Lucille Ball, però el protagonisme l'acaba robant Javier Bardem amb el seu. És un film amb el segell clàssic de Sorkin: diàlegs mordaços i àgils; missatges polítics contra els responsables d'aquell moment tan obscur; i un retrat divertit de la producció d'un programa televisiu.construeix una de les pel·lícules més originals mai fetes al voltant de la figura de. Com si fos un relat de terror, claustrofòbic, el director xilè ens situa al costat de la princesa de Gal·les, que lluita per mantenir-se estable en una família reial que ja no l'estima, no l'accepta i no la vol. Després de la seva separació de Carles, intenta sobreviure la pressió mediàtica i el seu trastorn alimentari com pot.23 anys després,torna a representar el príncep africà que va conquerir Nova York a finals dels anys 80. Encara que la pel·lícula hagi rebut crítiques molt negatives -sobretot per part del públic que va estimar l'anterior-, ha estat nominada als Oscars per la seva feina de maquillatge.Cinema d'autor i blockbuster no són dos conceptes que solen anar de bracet. Només hi ha tres directors capaços de conjugar-los:. I és aquest últim el que ha il·luminat el 2021 amb l'immens repte d'adaptar Dune, una de les novel·les de ciència-ficció més importants del segle XX, considerada inadaptable al cinema. A través d'una ambientació que treu l'alè, una banda sonora deper a la història i un repartiment sòlid -acaben destacant més secundaris comque els protagonistes-.Biografia cinematogràfica sobre el pare de les, estrelles del tenis i dues de les millors jugadores de tots els temps. Explica com l'home, interpretat per Will Smith -i que li ha valgut la nominació-, construeix un entorn d'esforç i treball perquè les dues adolescents no caiguin en el món de violència, drogues i crispació de les zones suburbanes de Los Àngeles dels anys 90.

