Leshan ressaltat aquest dimarts que qualsevol persona que presti ajuda al govern o l'exèrcit d'Ucraïna o als "batallons nacionalistes ucraïnesos" s'exposa a penes de fins a 20 anys de presó per "traïció", si bé han aclarit que el lliurament d'ajuda a civils està autoritzada.El Servei Federal de Supervisió Financera de Rússia ha assenyalat en el seu compte en Telegram que "identifica transaccions relacionades amb el finançament de Rússia imposarà penes de fins a 20 anys de presó als quals donin ajuda al Govern o l'Exèrcit d'Ucraïna del terrorisme, l'extremisme i altres activitats que infringeixen la seguretat de l'Estat" i ha recordat que "el lliurament de suport financer o logístic a Ucraïna, incloses les Forces Armades d'Ucraïna, té responsabilitats penals per traïció sota l'article 275 del Codi Penal".Així, ha manifestat que aquests actes estan penats "amb fins a 20 anys de presó" i ha afegit que "el finançament d'organitzacions terroristes suposa una responsabilitat penal sota l'article 205.1 del Codi Penal, que contempla penes d'entre vuit i 15 anys de presó". "Finançar a batallons i organitzacions nacionalistes suposa penes de fins a deu anys de presó", ha apuntat.D'altra banda, l'organisme ha assenyalat en el seu missatge que "lliurar assistència civils situats en el territori d'Ucraïna i les repúbliques populars de Donetsk i Lugansk no suposa una violació de la llei". La independència d'aquestes autoproclamades repúbliques va ser reconeguda pel president de Rússia,, dies abans de donar ordre el 24 de febrer per a la invasió d'Ucraïna.​​​​​

