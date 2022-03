Si tens aquesta popular aplicació al mòbil, esborra-la: està feta per robar-te

ha eliminat aquest dimecres una aplicació de la seva botiga virtual pel perill que suposa als seus usuaris. Es tracta de l'app, dissenyada expressament per robar a la gent que la té al mòbil. Més de 100.000 usuaris la tenen descarregada al seu dispositiu.Tal com denuncia la companyia de ciberseguretat Pradeo, l'aplicació -suposadament feta per convertir fotos en dibuixos- incorpora un troià d'Android anomenatque roba les credencials de Facebook i fa connexions a un servidor rus.Amb aquest programa espia, els estafadors poden accedir a totes les dades de Facebook de les víctimes, incloses converses, cerques i les dades de laEl més habitual és que s'ataqui l'apartat financer, així com l'ús de les dades per enviar més estafes (phishing).

