Josep Mayoral plegarà d'alcalde de Granollers i el rellevarà Alba Barnusell

L'alcalde de Granollers,, ha comunicat a la direcció delque deixarà el càrrec properament i que, per tant, no es presentarà com a candidat a les eleccions municipal del 2023. Segons ha avançat Crónica Global i ha pogut confirmar, la intenció del dirigent és pilotar el relleu a l'alcaldia, que quedarà en mans de la seva número dos,, pràcticament un any abans dels comicis, uns mesos que preveu que han de servir per consolidar-la abans de presentar-se com a cap de llista.Mayoral, que té 67 anys i és economista de formació, ja fa temps que tenia intenció de deixar l'alcaldia i ha esperat el moment que ha considerat propici per poder garantir una transició que no és fàcil per al PSC, perquè es tracta d'un alcalde molt consolidat. De fet, al seu currículum compta amba la capital del Vallès Oriental. Fonts de la direcció consultades per aquest diari expliquen que no està concretada en quina data Mayoral farà pública la decisió, però que té el vistiplau del partit per deixar l'alcaldia en mans de la seva primera tinent d'alcalde i regidora de Planificació Estratègica i Governança. Per ara, l'alcalde, que ha vist com la notícia transcendia abans del que havia previst, encara no s'ha pronunciat.Si una cosa ha quedat clara en la trajectòria de Mayoral, és el que el seu perfil hasocialistes. De fet, les darreres campanyes electorals han estat dissenyades per potenciar el seu nom més que no pas la marca del partit. Defensor del dret a decidir durant el lideratge de-va ser, de fet, un dels dirigents que li va donar suport per assumir la primera secretaria del partit-, ha defensat sempre un posicionament diferenciat dins de la formació. També quan els socialistes van ser capitanejats peri, ara, ambAquest perfil propi no ha impedit que guanyés amb contundència tots els comicis municipals als quals s'ha presentat. Fins i tot els del 2011 i els del 2015, quan el PSC travessava el seu pitjor moment i patia unade la qual s'ha anat recuperant en els darrers anys. Mayoral, però, si bé no s'ha alineat totalment amb cap direcció tampoc es va enrolar en cap dels projectes que finalment es van escindir del partit.Juntament amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet,, i, exalcalde de Terrassa i exdirigent del PSC, va ser crític amb el suport que els socialistes catalans va donar a l'aplicació del 155 durant la tardor del 2017. En un text conjunt fet públic, van exhibir el seu "radical desacord i rebuig" a la suspensió de l'autonomia i van demanar a la cúpula socialista que s'hi oposés "frontalment", posicionament que va ser obviat.En aquests moments, Mayoral no forma part de la direcció d'Illa. Tampoc va formar part de la d'Iceta l'any 2015, però sí que va ser membre de l'executiva de Pere Navarro, en la qual va assumir la carpeta dequan l'exalcalde de Sabadellva plegar del càrrec per l'esclat del cas Mercuri. És, de fet, un gran coneixedor del món municipal i va ser diputat provincial entre el 2005 i el 2015.La baixa de Mayoral és significativa per a un partit que té en eli el cinturó roig el seu gran, mentre que continua amb dificultats per recuperar musculatura al conjunt del territori. Granollers és, en aquest sentit, una plaça clau per als socialistes, una de les ciutats on la supremacia del partit es pot equiparar a la que tenen altres alcaldes coma l'Hospitalet de Llobregat, Parlon a Santa Coloma oa Cornellà de Llobregat.

