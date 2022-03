Pimec alerta que 50.000 empreses poden estar en risc de fallida

Gairebé, fins a un, tindran dificultats per atendre els venciments delsatorgats per l'Institut de Crèdit Oficial. És una de les dades principals que recull l'enquesta feta perla patronal de les petites i mitjanes empreses, que s'ha presentat aquest dimarts, amb el president de la patronal,de l'àrea de finançament, i, director d'estudis i polítiques sectorials. Cañete ha assegurat que "la crisi econòmica no s'ha superat" i ha alertat que més de 50.000 empreses estan en risc de fallida.Segons Pimec, cal ampliar els períodes de carència davant el fet que la situació de risc per alno és temporal, sinó que la crisi econòmica s'allarga i pot empitjorar davant el. L'objectiu és "que no tanquin empreses i es protegeixin els llocs de treball". Les empreses hauran de començar a pagar en els propers mesos els crèditsPimec ha subratllat que "la" en els ajuts directes rebudes en l'inici de la Covid, , les diverses onades pandèmiques que han allargat la crisi molt més enllà del que era previsible el 2020, així com els greus problemes dehan fet més delicada la situació del teixit productiu, que en paraules de Cañete, continua necessitatnt d emesures de suport extraordinàries.Davant aquesta problemàtica, Pimec ha reclamat que s'ampliïn elsi a la banca que adopti una actitud proactiva en aquest camp. Pimec també proposa recórrer a l'opció de quitança amb un reconeixement del deute que permeti una fórmula de replantejament de les operacions que fos assumible per a les pimes. Es tracta de mesures contemplades en elcontemplat en el reial decret 5/2021 que permetia ampliar els terminis de pagament fins als deu anys, dels quals tres serien de carència.Segons l'enquesta presentada, més de la meitat de les empreses, un 61%, es vaamb avals ICO, per més del 10% de la seva facturació. Segons les dades de Pimec, per poder atendre els venciments, la mesura preferida per una majoria d'empreses (un 35,2%) és la d'un possible allargament de dotze mesos de carència i dotze d'ajornament. Un 29,6% demana una quitança del 50% del valor nominal del crèdit.

