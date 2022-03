La reducció dels impostos al combustible costarà 9.000 milions als països europeus

La reducció dels impostos sobre el combustible costarà gairebéals països europeus, segons una anàlisi de. Aquesta xifra podria augmentar si més Estats anuncien mesures similars o si es perllonguen les reduccions temporals. A hores d'ara, catorze dels vint-i-set països membres de la Unió Europea han implementat retallades dels impostos als carburants.L'estudi apunta que el 10% dels conductors amb rendes més altes estalviaranque els de menys recursos, perquè consumeixen més combustible. Així, una rebaixa de quinze cèntims en l'impost sobre el combustible que s'allargui durant sis mesos reduirà la factura d'un conductor d'un BMW X5 en 300 euros, mentre que el d'un Citroën C3 estalviarà 85 euros, expliquen. Elsno es veuran beneficiats per aquesta mesura.El T&E considera necessari substituir aquestes mesures per la imposició d'unper a recaptar ingressos i destinar-los a ajudes per a les llars amb rendes baixes, així com per impulsar la seguretat energètica a Europa. "La indústria petroliera russa hauria de córrer amb els costos de la guerra a Ucraïna, ja que", argumenten. El 2021, els països de la Unió Europea haurien recaptat 27.000 milions d'euros amb un aranzel de 22,7 euros sobre el petroli rus.L'analista de cotxes a T&E,, ha compartit una llista de propostes per a fer front a la crisi energètica. Les més rellevants són fer del teletreball un dret, reduir les tarifes del transport públic, abaixar els impostos sobre la renda, augmentar les ajudes a la mobilitat i emetre xecs en efectiu per a qui ho necessiti. Segons l'estudi, fins ara no s'han presa Europa, ja que els governs s'han centrat exclusivament en els impostos.D'altra banda, un informe de l'publicat la setmana passada conclou que si totes les economies europees adoptessin deu mesures d'emergència, es podria reduir la demanda de petroli mundial en. Això equival a la demanda de tots els cotxes de la Xina.

