Airbnb detecta una estafa que s'aprofitava de la solidaritat cap a Ucraïna

La plataforma digital de lloguer d'allotjaments Airbnb ha hagut de cancel·lar les reserves a Ucraïna després de detectar una estafa que treia rèdit de les bones intencions dels usuaris cap als habitants del país envaït. Des que van començar l'ofensiva russa, els internautes van començar a reservar allotjaments d'amfitrions ucraïnesos no per anar-hi sinó com a forma d'ajuda. Però aviat va aparèixer el frau.La companyia tecnològica sospitava d'amfitrions ucraïnesos que cancel·laven nombroses reserves que pretenien ajudar, i va identificar "un grapat d'amfitrions que no van donar suport a aquest esforç amb l'esperit previst", segons fonts de l'empresa citades per la revista Wired. Es tractava d'un grup d'amfitrions que va crear una llista fantasma d'allotjaments falsos per aprofitar-se de les donacions.Kíiv, Odessa o Lviv han rebut més de 400.000 reserves com a mostra de solidaritat i suport al poble ucraïnès. Ara l'empresa es troba "avaluant de prop" l'activitat de cotització al país i ha implementat noves mesures per a detectar ràpidament qualsevol frau. Airbnb recomana redirigir la solidaritat cap al portal oficial de la plataforma, que recull diners per proporcionar allotjament gratuït a refugiats amb els diners que aconsegueixi recaptar.​​​​​

