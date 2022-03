Rússia adverteix els EUA perquè «posi fi a les amenaces» i deixi d'enviar armes a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

El govern de Rússia ha recalcat aquest dimarts que per mantenir les relacions diplomàtiques amb els Estats Unitsi "deixi d'enviar armes al règim de Kíev". El Kremlin ha fet aquestes declaracions enmig de l'ofensiva militar llançada per, que s'agreuja a les zones de Mariúpol i Odessa. Les relacions entre les dues potències mundials "estan a un pas de la ruptura" des de les últimes qualificacions de Joe Biden contra Vladímir Putin."Cal que posin fi a l'augment de les tensions, tant verbalment com amb el lliurament d'armes al règim de Kíev. Cal que posin fi a les amenaces contra Rússia", ha sostingut el viceministre d'exteriors rus,. "Si (Washington) aconsegueix tenir algun impacte positiu sobre Kíev, cosa que no dubto que no passarà, (...) hi hauria expectatives per a una normalització de les relacions", ha explicat, abans de confirmar "una tendència a la baixa" per culpa dels Estats Units".Segons ha recollit l'agència russa de notícies Interfax,, si bé ha posat èmfasi que "no té cap efecte sobre la determinació (de Rússia) d'avançar per obtenir els objectius de l'operació militar especial (contra Ucraïna)". Les declaracions arriben el mateix dia que Volodímir Zelenski ha reclamat reunir-se amb Putin "per tal de posar fi a la guerra". Les paraules del viceministre d'Exteriors rus han arribat un dia després que el Govern convoqués l'ambaixador dels Estats Units a Moscou,, per traslladar-li personalment el malestar després que el president nord-americà, Joe Biden, descrigués com un "criminal de guerra" Al seu homòleg rus,​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor