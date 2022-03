Centenars de piquets impedeixen l'entrada de camions al Port de Barcelona

Un dels camions que protesta en la vaga de transportistes Foto: ACN

en el novè dia de vaga, en protesta per l'alt preu del carburant. En concret, els manifestants impedeixen l'entrada a la terminal de contenidors del port. La vaga, que ja dura des de fa més d'una setmana,Els piquets de l'aturada s'han situat a les entrades de la infraestructura barcelonina i han impedit l'entrada dels camions des de primera hora del matí.El Port de Barcelona està en contacte amb els cossos de seguretat peri per assegurar la cadena de subministrament". També des de primera hora d'aquest dimarts, efectius dels Mossos d'Esquadra i un fort dispositiu policial custodien la zona de la infraestructura costanera per tal que no hi hagi incidents greus o significatius. Les protestes són efectives, com ha demostrat l'empresaaquest matí.La, ha promès aquest dimarts que el seu executiu "concretarà tan aviat com sigui possible" les mesures anunciades dilluns durant la reunió amb la patronal dels transportistesperò ha demanat als camioners que abandonin les aturades. "Estem d'acord amb les seves reivindicacions, aquest govern s'ha assegut a negociar, hem anunciat mesures sense precedents", ha dit en una entrevista a Telecinco.La companyia alimentària de productes làctics i aigua mineralper la vaga de transportistes "si no s'arriba a un acord o a una solució imminent". En només 24 hores, l'empresa de productes làctics es veurà obligada a interrompre de manera temporal la seva activitat a les plantes que té a Parets del Vallès i a les 3 altres plantes d'aigua mineral natural que produeixen varietats com Font Vella.Les organitzacions convocants de la vaga ja han considerat insuficient el plantejament de l'executiu de Pedro Sánchez. A més, altres patronals com las'han sumat a la vaga convocada per la minoritària Plataforma per la Defensa del Transport de Mercaderies davant la "falta de concreció" dels ajuts públics. El desè dia de protesta serà clau per a moltes empreses, que patiran una ruptura de les línies de subministrament.

