Zelenski afirma que «la guerra no finalitzarà» fins que no es reuneixi amb Putin

El president d'Ucraïna,, ha avançat un pas més en el camí de la diplomàcia per posar fi a la guerra, però amb una condició: reunir-se amb. El màxim dirigent dels ucraïnesos ha emès aquesta nit un discurs on ha assegurat que el conflicte no podrà finalitzar fins que ell no es reuneixi amb el seu homòleg rus, "sigui en el format que sigui". En el marc d'aquesta obertura pel diàleg -que fa dies que Zelenski manté-, el president d'Ucraïna, comen qualsevol format, i ho he estat repetint i proposant durant diversos anys, sense aquesta reunió no es pot entendre realment el que estan disposats a fer per aturar la guerra", ha assenyalat el mandatari ucraïnès a través del missatge de vídeo., ni tan sols participar en les converses de pau i en les negociacions que s'han dut a terme en les tres últimes setmanes. El president d'Ucraïna, però, ha insistit que "mai rendiran Kíiv" i que estan disposats a defensar la capital fins al final.Sobre els "territoris ocupats",que hi està disposat a parlar però "plantejant diverses qüestions". En referència a Crimea i als territoris del Donbass, les autoproclamades regions independents de, ha afirmat que "són rellevants per a nosaltres i molt importants, però que està segur que aquesta decisió no es prendrà en aquesta reunió -amb Putin-". Zelenski ha insistit que primer s'ha de fer "un primer pas cap a les garanties de seguretat i un alto el foc". El mandatari d'Ucraïna ha dit prèviament que, en qualsevol cas, els compromisos que s'assoleixin de paraula amb Rússia han de ser ratificats per la ciutadania ucraïnesa a través d'un referèndum.Els caps de la diplomàcia de Rússia i Ucraïna es van trobar a Ankara el 10 de març passat per arribar a un acord d'alto el foc, encara que les negociacions no van donar resultat.en diverses ocasions com a condició per aturar la seva ofensiva militar. Aquesta darrera proposta, la renúncia a l'ingrés a l'OTAN, és l'única que acceptaria Kíev.​​​​​

