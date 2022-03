Una comissària de la policia espanyola, sobre l'1-O: «A més d'una li agradaria ser violada per un antiavalots»

La comissària en cap de la policia espanyola de Pontevedra,va ser la protagonista d'unes declaracions polèmiques sobre l'actuació dels antidisturbis a Catalunya, en el marc de les protestes per la sentència del procés. Segons ha revelat una investigació d'eldiario.es, Palma, en l'homenatge d'un agent de la policia nacional ferit durant totes aquestes manifestacions de la tardor de 2019, va dir el següent:"Va haver-hi durant 48 hores un relat en què semblava que la Policia Nacional s'havia transformat i, de sobte, violava, maltractava i no sé quines coses més feia.. Tot això, explica el digital espanyol, entre somriures i bromes.La investigació d'eldiario.es, que també es basa en diversos vídeos que enregistren el moment del discurs, afirma que un dels presents crida als que ho gravaven: "Talleu això". De fons, en to de burla, algú cridava "elles, elles".de la policia espanyola ha decidit cessar de manera fulminant a Estíbaliz Palma del seu càrrec de comissaria provincial de Pontevedra. Així ho ha declarat un portaveu del Ministeri de l'Interior al digital espanyol.

