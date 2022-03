​El jutge permet a Jordi Pujol Ferrusola treure 1.000 euros mensuals d'un compte embargat

I els corruptes ñordos, al iot......

Per samurai el 22 de març de 2022 a les 09:50

La bandera no solo la han utilizado algunos corruptos catalanes para envolverse en ella. Los corruptos del Partido Podrido la utilizan cada día para seguir robando a saco con total impunidad. Javier Maroto dijo: "El proceso soberanista de Catalunya no pretende más que tapar las supuestas tramas de corrupción y las comisiones del tres por ciento vinculadas a las mismas". En el Parido Podrido el "modus operandi" siempre es el mismo: Buscan las migajas de la corrupción en Catalunya, lo difunden a bombo y platillo en todos los medios de comunicación, repitiendolo hasta la saciedad y miran hacia otro lado en sus corruptelas y las de sus Socios-listos, aunque les rebose la m. por todos lados. Esto se vió claramente en los juicios del caso Gurtel y Barcenas. Ahora resulta que nadie sabe nada, no recuerdan nada y todo estaba justificado. Vaya ridículo que está haciendo el único partido politico imputado por corrupción desde 1975. Para corruptos y conspiradores, puente de plata, mientras llueve sobre mojado. Contra los independentistas todo son imputaciones: responsabilidades penales, multas cohercitivas, sedición, rebelión ....? Estos corruptos viven anclados en la epoca de las colonias y la esclavitud. La politica es negociación. Cuando no se quiere negociar no es una democracia, es una dictadura. La dictadura de los corruptos..... Todos los ciudadanos estamos sometidos al maximo respeto a la Ley, dijo el Sr. Catala refiriendose al Plebiscito en Catalunya. Ahora bien, estos peperos tienen patente de corso para robar todo lo que quieran y mas....Los Tribunales los amparan y protegen. Verguenza de pais, donde votar es delito y los corruptos campan a sus anchas. Soltemos amarras de una vez....A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa. Si me pegan, me divorcio...... Catalunya is not Spain !!*!!