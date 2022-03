Borràs considera que no pot ser suspesa al Parlament sense que se l'hagi jutjat

"Es vol fer veure que una cosa que es va fer correctament i amb tots els controls té visos de fets delictius. He fet la meva feina ben feta"

"No he comès cap delicte, i molt menys de corrupció". Així ha defensat, un cop més, la presidenta del Parlament,, la seva innocència. Un cop el jutge l'ha deixat a les portes de judici oral per la causa contra ella perquan era directora de la(ILC), la dirigent de Junts ha argumentat en una entrevista a TV3 que, si finalment ha de seure al banc dels acusats, no hauria de ser suspesa pel Parlament. Dos són els arguments que Borràs ha posat sobre la taula per sostenir aquesta afirmació: que està patint una "persecució política" i que el reglament del Parlament. "Ningú pot entendre que se'l suspengui sense que ni tan sols se l'hagi jutjat", ha defensat.L'del reglament de la cambra estableix que la mesa del Parlament ha d'acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris una vegada s'obre judici oral per delictes vinculats a la corrupció. Si es plantegen dubtes sobre el tipus de delicte, és la comissió de l'estatut dels diputats la que ha de dirimir la situació. Borràs ha assegurat que encara no ha parlat ambi la, que no s'han pronunciat sobre què caldrà fer si se li obre judici oral a la presidenta, però ha afirmat que espera que l'independentisme "no col·labori amb la guerra judicial" que considera que s'ha obert contra ella. "Cap demòcrata hauria de tenir la temptació de fer-ho", ha assegurat.Borràs ha defensat que no se sent "afectada" per aquest article del reglament del Parlament i que el que no pot fer una cambra democràtica és "vulnerar la presumpció d'innocència". Segons ella, un cop s'obri judici oral, serà la comissió de l'estatut qui haurà de votar. "Espero que, ha deixat caure. Ja quan el Congrés va haver de votar el suplicatori de Borràs, ni la CUP ni ERC van votar en contra, com ella i Junts van demanar.Sobre els fets que se li atribueixen, la presidenta del Parlament ha negat que en cap moment hagi afavorit amb contractes un amic. "Es vol fer veure que una cosa que es va ferté visos de fets delictius. He fet la meva feina ben feta, a temps, al millor cost per a la institució i amb la màxima qualitat", ha insistit. Ha lamentat, però, que s'apliqui sobre ella la "presumpció de culpabilitat" i que s'estigui produint un "judici d'intencions per". Borràs ha afirmat que els contractes menorsi que tot la seva feina va ser fiscalitzada per la intervenció de la institució -van haver-hi fins a cinc interventors, ha detallat-, i per la conselleria d'Economia de la Generalitat.Com ja va argumentar en el recurs presentat, Borràs ha sostingut que la investigació que recau sobre ella ési que, si la causa no s'arxiva, "es confirmarà" que pateix una "persecució política". Les penes "desproporcionades" que pugui demanar la fiscalia en les properes setmanes, ha advertit, seran també una confirmació d'aquesta situació.Borràs ha demanatde l'independentisme per fer front a la "feina bruta de l'Estat" i ha assegurat que espera que Junts la segueixi defensant com ha fet fins ara. Sobre les conseqüències que podria tenir que ERC i la CUP no li donessin suport, Borràs ha assegurat que no avançarà escenaris que encara no s'han produït, però ha advertit queperquè es va preveure un pla i un any després no s'ha complert, que ho faci, però que ella seguirà reclamant la "unitat" i no la "divisió".

