Detenen un home a Barcelona com a presumpte autor de la mort de la seva dona

Elsd'Esquadra hanaquest dilluns a la tarda uncom a presumpte. L'home s'ha presentat cap a dos quarts de set de la tarda a una comissaria de la Guàrdia Urbana, on haEls agents han fet comprovacions, han localitzat eld’una dona on els havia indicat l'home, alque compartien, i l'han detingut. Els Mossos s’han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.La dona seria lapera Catalunya el, tot i que el 21 de març es van trobar les restes mortals d'una altra dona que el seu germà havia matat deu anys enrere.

