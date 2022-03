Europa dobla el suport militar a Ucraïna amb 500 milions d'euros més en armes

Altres notícies que et poden interessar

Els ministres d'Exteriors de lahan tancat aquest dilluns unAixò és el que ha assegurat aquest dilluns l'alt representant de la UE,, en la roda de premsa posterior al Consell d'Afers Exteriors.Amb aquest acord, que encara s'ha de materialitzar,. Borrell va presentar la proposta d'augmentar l'ajuda militar a Ucraïna als caps d'estat i de govern de la UE a la cimera informal a Versalles (França) fa dues setmanes i ara els ministres d'Exteriors dels 27 han fet el primer pas per materialitzar-la.Pel que fa a lesa Rússia que els ministres d'Exteriors han debatut en la trobada d'aquest dilluns, Borrell ha dit que alguns països han posat sobre la taula restriccions relacionades amb l'energia, però ha remarcat que "Amb tot, l'alt representant ha advertit que les possibles noves sancionsi que "no signifiquin un cost inassumible per a alguns estats membre".​​​​​

