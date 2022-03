L'ANC proposa una candidatura unitària a les eleccions espanyoles

ha incorporat una esmena a la seva proposta deque aposta per. Concretament, l'entitat proposarà que aquesta candidatura tingui una estratègia compartida i si no aconsegueixen que existeixi promouran el. L'esmena també defensa que a les eleccions municipals es promogui elAquesta modificació completa l'aposta de l'ANC a les eleccions, ja que en la proposta del Secretariat Nacional es contemplava l'impuls d'una llista cívica als comicis al Parlament. Aquest full de ruta s'haurà de validar en una votació telemàtica del 22 al 23 de març.L'esmena que completa l'estratègia electoral ha estat proposada per l'assemblea d'Arenys de Munt i s'ha aprovat amb el 54% dels vots. Els socis han aprovat només 6 de les 48 esmenes vives al text base. Ara aquestes esmenes s'incorporaran al full de ruta proposat pel Secretariat Nacional i se sotmetran aEntre les esmenes aprovades n'hi ha tres que aposten perespecialment en el front internacional, així com per incentivar el registre dels socis a l'òrgan.D'altra banda, s'ha aprovat amb el 68% dels vots una esmena de l'assemblea de Ciutat Vella que, en el punt referent a la, afegeix que la taula "reforça i cohesiona l'Estat internament i el legitima internacionalment". Una última esmena també proposa "exigir" com una de les accions concretes que hauria de treballar l'ANC.

