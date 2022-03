La UE dona llum verda a la creació d'un exèrcit europeu

Altres notícies que et poden interessar

Els ministres d'Exteriors i Defensa de laaquest dilluns al pla perdel club comunitari la pròxima dècada. L'anomenada "" estableix els principis comuns que han de guiar la defensa de la UE, entre ells el compromís "d'El document acordat pels 27 fixa que el club comunitari tingui el 2025 unaper "". Ja el 2023 els 27 es comprometen a començar les maniobres militars europees amb plans que s'han d'elaborar aquest any.El document també aposta per "", així com les estructures de control i comandament. El text també indica que cal augmentar la cooperació entre els serveis d'intel·ligència i defensa "reforçar" l'associació "estratègica" amb l'OTAN.Els treballs per acordar un pla europeu de defensa per a la pròxima dècada van començar ara fa dos anys, però l'aprovació coincideix amb la, un fet que ha posat més en el focus la qüestió de la defensa i la seguretat de la Unió Europea."No som una aliança militar, peròeuropeus en un món perillós", ha assegurat l'alt representant per a la Política Exterior,, que ha titllat el pla de "punt d'inflexió" per al bloc comunitari en l'àmbit de la defensa. "És un forti arriba en un moment molt important", ha afegit.​​​​​

