ProuMonarquia, el Consell per la República reimpulsa una campanya de «desobediència fiscal»

Elimpulsa, laanual que promou la "". Segons han detallat en un comunicat, cada contribuent abona cada any aproximadament 350 euros per pagar els costos de la Casa Reial, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional Espanyola, els cossos de seguretat i la justícia espanyola que ascendeixen fins a 7.281.734.620 euros en els pressupostos generals del 2021.Es tracta d'una campanya que vol fer, ja que "els diners que es deixen de pagar a través de la declaració de renda es poden ingressar al(FRAS)" que s'ha impulsat des del Consell per la República. També es poden ingressar a qualsevol altra"Té risc mínim pel qui el fa i,, ha dit aquest dilluns, membre del Govern del Consell en funcions. La diputada de Junts ha explicat que l'accióPer la seva part, el també membre del Govern del Consell en funcions,ha fet referència als passos a seguir per dur a terme l'acció: "". Castellà ha fet també èmfasi en el fet que no es fa "evasió final, sinó objecció".Els diners recaptats mitjançant el FRAS es destinaran, segons indiquen des del Consell per la República, a dotar d'"estabilitat i robustesa financera" les estratègies d'avenç "

