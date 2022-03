Interior convoca 300 places de bombers voluntaris

El Departamenthaaquest dillunsdea. Són places que corresponen a la Secció Activa del cos voluntari. El termini per presentar-se a les oposicions que assignaran aquestes places comença el 22 de març i acaba el 20 d'abril.El procés de selecció constarà dePer presentar-se cal tenir el graduat escolar i viure a menys de 30 minuts d'un parc de bombers. Els bombers voluntaris són cridats eventualment per ajudar en l'extinció d'incendis i altres sinistres i cobren 10 euros per hora treballada.Les proves de la primera fase són: coneixements específics, aptituds físiques, prova mèdica, test psicotècnic, entrevista personal i coneixement de les llengües catalana i castellana.Segons diu el web de la Generalitat, elssón les persones que, per la seva, presten serveis d'una maneradins l'estructura de qualsevol delsa Catalunya. No tenen la consideració de funcionaris ni de personal laboral i es regeixen pel reglament corresponent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor