El castellà s'imposa fora de les aules: més del 20% d'estudiants no utilitza mai el català

El català a les aules s'imposa amb un 60%

Si bé elen analitzar l’ús de les llengües per àmbits socials entre els adolescents, es constata que, amb l’excepció de l’àmbit del lleure, a la resta d’espais on desenvolupen la seva. És el cas de l’àmbit, el grup, l’àmbit de, elescolar i, sobretot, l’àmbitDe la mateixa manera, de l’enquesta també se’n desprèn que en el pasi els adolescents castellanoparlants inicials tendeixen més a la hibridació lingüística que els catalanoparlants inicials.De fet, segons les dades,(uns 17.000 alumnes), mentre que el 5,1% van assegurar que els passava el mateix, però amb el castellà (uns 4.000). En aquest sentit, el Síndic ha remarcat ela l’hora de proporcionar "espais d’interacció i contacte" en les diferents llengües.El Síndic de Greuges creu que l'del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que obliga a impartir un, "" lesHo ha explicat aquest dilluns després de presentar l’informe "Drets i usos lingüístics dels infants i adolescents a Catalunya", en el qual defensa que l’ús de les llengües oficials es pot garantir sense necessitat d’aplicar una proporció mínima.De fet, assenyala que la fórmula judicial comportaria un percentatge més elevat del fixat. Així, a través de les dades d’una simulació, subratlla quesi es garantís una assignatura no lingüística íntegrament en llengua castellana al conjunt de centres.Rafael Ribó ha defensat que eli a l’Estatut, afegint que l’aplicació d’una proporció "rígida" per a una determinada matèria prevista en la jurisprudència del TSJC "entra en contradicció amb el caràcter global dels continguts curriculars". Per altre costat, ha lamentat queDe l’explotació de les dades es pot afirmar quei, en menor proporció, elsónal sistema educatiu, sense que aquesta presència sigui residual en cap de les dues llengües, i amb unaD’acord amb els resultats extrets, a l’el català és llengua d’ús a l’escola unde la jornada escolar; el castellà, un 33,1 % de la jornada escolar, i l’anglès (o altres llengües estrangeres), un 4,7 %. I a l’, el català és la llengua d’ús unde la jornada escolar, el castellà, un 32,9 %, i l’anglès, un 6,4 %.Si es pren com a referència latenint present la impartició de l’àrea o matèria i la interacció entre professorat i alumnat dins de l’aula, a, elhi és present en un; el castellà, en un 22,0 %, i una llengua estrangera, en un 7,5 %; mentre que a, el català és present a l’aula en un; el castellà, en un 28,2 % i una llengua estrangera, en un 7,4 %.Més enllà de l’aula,especialment a, i també ho és al servei de menjador a secundària. A primària, en canvi, la llengua d’ús al servei de menjador escolar és majoritàriament el català, amb menys intensitat que a l’aula.

