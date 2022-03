PortAventura reobre el 8 d'abril

reobre les portes el proper. El parc temàtic espera superar el rècord de visitants aconseguit el 2019, així com recuperar les xifres de clients internacionals. 2022 donarà el tret de sortida amb una novetat de rècord: el primer Easter Celebration de PortAventura, que comptarà amb la instal·lació de l'decorat, reconegut pel, així com amb animació itinerant i decoració especial a les zones de Mediterrània i SésamoAventura.Així mateix, el resort recupera la seva oferta d'espectacles el 2022, amb Destination Dance, un xou musical acrobàtic –amb nova escenografia, coreografia i acrobàcies– que tindrà lloc al, com una de les grans novetats. Entre els xous més emblemàtics, destacaran Aloha Tahití, amb els seus balls tradicionals de la Polinèsia Francesa; la Fiestaventura, que té lloc cada nit al llac de Mediterrània i que torna renovada després de dues temporades sense celebrar-se a causa de la Covid-19, i PortAventura Parade.També tornaran Les Aventures de Tadeo Jones i Rituals Mexicans, que estava tancat des del 2019, a La Cantina de Mèxic. Així mateix, es recuperarà La Parada, l'espectacle previ a Fiestaventura, que també ha estat paralitzat dos anys.Tambécomençarà la temporada 2022 el proper 8 d'abril, després d'una reobertura exprés el 27 de març amb motiu del. Per la seva banda, PortAventuraobrirà al públic el 4 de juny. A més, una novetat per a les famílies que vulguin celebrar l'aniversari dels més petits de la casa serà la possibilitat de fer-ho en exclusiva a, la mascota del resort.A banda, PortAventura seguirà apostant per un dels seus projectes més recents, el bar esportiu. Es tracta del primer restaurant del món tematitzat al voltant de la lliga de futbol espanyola, que ofereix als visitants gastronomia de qualitat en combinació amb el gaudi de competicions esportives en directe, a més d'una àrea d'esports.

