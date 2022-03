El Govern demana a la Moncloa incrementar el marge de dèficit per la guerra a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

El conseller d'Economia i Hisenda,, i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, han plantejat a l'Estat accions en el curt termini en l'àmbit econòmic i social per atendre les conseqüències de la. En el marc de la conferència sectorial destinada a fixar al pla de resposta al conflicte ucraïnès -presidida per la vicepresidenta espanyola,-, Giró i Jordà han reclamatdel 0,6% a l'1% i que es garanteixi amb l'augment addicional de recursos de finançament del(FLA). Fonts governamentals han detallat que la proposta, inclosa en una bateria de mesures concretes, s'ha produït com a resposta als objectius generals apuntats pel govern espanyol en la cimera sectorial.A banda de revisar el marge de dèficit, els representants del Govern han sol·licitat unper fer front a la crisi humanitària dels refugiats ucraïnesos que arriben a Catalunya i el conjunt de l'Estat. Aquest fons extraordinari també hauria d'atendre lesde la guerra, que impacten en les finances de la Generalitat, tensades ja per la despesa acumulada per la Covid. El president català,, ja va fer aquesta reclamació en la conferència de presidents autonòmics de fa dues setmanes a La Palma . Giró i Jordà també han demanat accions de suport urgents per al, molt sotmès a l'escalada de preus de l'energia i els combustibles , i utilitzar una part dels préstecs dels-de 70.000 milions d'euros- per atendre les inversions de transició energètica.El llistat de peticions de la Generalitat s'ha completat amb una demanda d'aclariment sobre la seguretat ique arriba a Catalunya des del Magrib. L'anunci del president espanyol,, de donar suport al pla marroquí per al Sàhara Occidental ha molestat a Algèria, subministrador de gas a l'Estat.Segons fonts governamentals, l'executiu estatal s'ha limitat a plantejaren la conferència sectorial d'aquest dilluns per respondre a les exigències vinculades a la guerra d'Ucraïna: rebaixar el preu de l'energia; donar suport als sectors més afectats; determinar un repartiment just dels costos i treballar per l'estabilitat dels preus; garantir el subministrament d'energia; protegir l'estabilitat financera; accelerar el pla de recuperació; impulsar l'eficiència energètica; i reforçar la ciberseguretat. Giró i Jordà han trobat a faltar "" per part de la Moncloa, el mateix clam que Aragonès va fer a la cita multilateral de La Palma.​​​​​

