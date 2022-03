La Sala Barts tanca les portes el 17 d'abril

Així ho ha anunciat en un comunicat la productora The Project, qui actualment gestiona l'establiment. Segons han indicat els gestors, el seuque gestionade Barcelona i que vol convertir l'espai en la Casa de la Música.The Project detalla que. La sala ubicada al Paral·lel ha acollit propostes artístiques de tota mena i eles gestors actuals lamenten haver hagut de prendre la "dolorosa decisió" de no presentar una proposta de continuïtat al projecte que funciona en l'actualitat.Oberta ella Sala Barts compta ambacollint concerts, propostes escèniques, musicals i també monòlegs. Fins al moment ha acollit a més d'1.500.000 espectadors, segons dades de The Project, qui consideren que l'espai ha estat "un model de referència per la multiplicitat de projectes artístics" que s'hi ha celebrat.A la Barts s'hi han representat més deentre companyies consolidades i emergents. Destaca "El Petit Príncep" amb vuit temporades en cartellera "S'ha convertit en un clàssic a la ciutat". També gairebéhan passat per l'escenari de la Sala Barts: Nil Moliner, Joan Dausà, Estopa o Leyva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor