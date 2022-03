"No sabem què farà el Departament: Acatarà la sentència del 25% de castellà o blindarà el sistema d'immersió?"

Diversos sindicats han convocat una vaga aquest dimecres contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que imposa un 25% de castellà a les aules i també contra la manca de resposta del. La convocatòria, que se suma a una altra de cinc dies més que va començar la setmana passada, parteix de la, lai l'estudiantil. S'hi va afegir també la USTEC, principal sindicat de la pública, i se n'han desmarcat. A pocs dies perquè s'hagi d'executar la sentència que, de facto, liquida el model d'immersió, denuncien que encara no saben què farà Educació per blindar l'escola catalana i esquivar l'ordre dels jutges sense posar en risc els treballadors i les direccions dels centres.En aquesta entrevista a, Roger Castellanos, secretari de comunicació i un dels portaveus de la sectorial d'Educació de la Intersindical, carrega contra el Departament i contra el conseller,per la manca de resposta a l'ofensiva judicial contra la immersió. Assenyala que és la conselleria qui ha d'assumir la responsabilitat de defensar el model i, i avisa no es pot traslladar la responsabilitat en els centres i les direccions. Enmig d'un malestar creixent a la comunitat educativa, Castellanos"per manca de lideratge i de competència".- Som optimistes perquè és un tema i un motiu prou gruixut. Si la defensa de la immersió i de la llengua és una cosa que la comunitat docent es creu, esperem que la gent estigui a l'alçada de la resposta que cal. Això tenint en compte sempre totes les prevencions que ens hem de fer en un moment complicat econòmicament, i que venim d'un cicle de vagues molt important. Esperem que hi hagi una resposta contundent.- La unitat dels sindicats hi és a la vaga dels cinc dies, en aquesta no. Hi ha hagut una unitat entre sindicats nacionals, d'obediència catalana. La resta de sindicats no hi són. Nosaltres preferim que la resposta sigui com més àmplia i contundent millor, per això val celebrar que USTEC s'hi sumés. El fet que arribéssim a aquesta convocatòria -prèvia a la vaga dels cinc dies- va ser per la sentència del TSJC que s'ha d'executar abans que acabi aquest mes de març, i no tenim encara una resposta del Departament d'Educació. USTEC ha estat amb nosaltres des del principi, però quan es va ocupar la conselleria i es van obrir una sèrie de debats, temporalment van sortir-ne. Pensem que hem estat sempre junts en això, i de fet vam ser aquests sindicats els que vam treballar que la immersió fos un dels punts de la vaga dels cinc dies.- El Departament ha dit que la llengua catalana és la llengua de l'ensenyament i ha descrit la situació actual. Ha mostrat intencions, però no ha concretat com ho farà. Ara mateix, no sabem què farà el Departament. Acatarà la sentència i l'aplicarà tan malament com ha aplicat la immersió lingüística en els darrers anys? O blindarà el sistema d'immersió? Toca no recular i enfortir i blindar el sistema d'immersió, que no s'ha arribat a implementar mai. A dia d'avui, el Departament encara no ens ha dit què farà amb la sentència del 25% de castellà. Exigim que se'n responsabilitzi.- Aquestes mesures que va anunciar el Departament són en resposta a unes xifres esfereïdores sobre el declivi de l'ús del català a les aules i d'incompliment del sistema d'immersió. Són mesures necessàries, però que entren en contradicció amb una sentència que diu que s'ha d'aplicar el 25% de castellà. No és una resposta a la sentència, en el nou context. Són propostes descontextualitzades. Necessàries i imprescindibles, però descontextualitzades en el moment que hi ha un tribunal que diu una cosa i uns partits polítics han assegurat que perseguiran qui incompleixi, i que s'estan dedicant a querellar-se, centre per centre. Tenim una comunitat educativa terroritzada davant d'aquesta persecució i davant d'un abandonament institucional. El model d'immersió sembla que dependrà únicament del voluntarisme dels treballadors de l'ensenyament.- Sí. La responsabilitat d'aplicar el model d'immersió és de la direcció dels centres, i cada centre té el seu projecte lingüístic que ha d'implementar. En aquest sentit, nosaltres diem que si hem de fer front a una sentència que afecta el conjunt del sistema educatiu, cal una resposta institucional global, que afecti també tot el sistema educatiu. Els projectes lingüístics de centre han d'estar vinculats a un projecte lingüístic únic. Exigim que sigui el Departament qui assumeixi la responsabilitat d'elaborar aquest projecte per a tot Catalunya, per tal que la responsabilitat no recaigui sobre les direccions ni sobre el voluntarisme dels docents.- Entenem que així mantenim la immersió lingüística i fem passos per reforçar-la. Tal com està la situació lingüística, no podem dir que uns centres tinguin més o menys reforç del model d'immersió, sinó que hi ha d'haver una aplicació generalitzada. La sentència del 25% no és una afectació tècnica, sinó que afecta la línia de flotació del model educatiu, que està basat en la immersió.- Nosaltres diem que no han de ser els centres els que diguin que desobeiran qualsevol imposició que vulgui acabar amb el sistema d'immersió i que es basaran en la llei catalana d'educació. Volem que no es depengui de la desobediència dels centres. Qui ha de fer l'acte de blindatge del model ha de ser el Departament.- Evidentment. És el que nosaltres esperem d'un conseller d'un govern independentista que entén que tocar la llengua és un atac als fonaments de la cohesió social i del consens més ampli que ha existit mai a la societat catalana. Atempta contra la mateixa supervivència del fet nacional català.- No. Aquest és justament el motiu que ens condueix a plantejar la vaga. Quan vam anunciar la vaga, va ser aplaudida per algunes instàncies del Departament com a resposta a la sentència. Però hem de recordar que no és només una vaga contra una sentència il·legítima, sinó també per denunciar la falta de compromís i de lideratge del Departament per donar resposta a aquesta emergència, i per denunciar que la immersió no s'ha arribat a aplicar mai.- El que està fent el conseller Cambray és el que feia Bargalló en l'anterior legislatura. És una política d'enrocament institucional. Es volen aplicar una sèrie de mesures que en comptes de negociar-les pels canals establerts -absolutament deficitaris que escenifiquen un fals diàleg social-, s'anuncien directament a través de la premsa, ignorant directament la part social. El mateix Cambray va dir que l'avançament escolar no s'havia negociat perquè, si s'hagués fet, no s'hauria dut a terme. Ell mateix admet que té ganes de fer moltes coses però poques ganes de perdre el temps discutint amb els sindicats.- Amb la qüestió de la immersió, precisament, el que reclamem és lideratge. No diem pas que el Departament no pugui tenir iniciativa pròpia ni liderar polítiques educatives, només faltaria. Però quan fas política educativa has de comptar com a mínim amb la veu d'aquells a qui afecta la política educativa. Això ja no ho va fer Bargalló amb la gestió de la pandèmia i tampoc ho està fent Cambray amb les mesures que vol implementar.- No n'ha fet cap ni una. Tot allò que hagi pogut semblar o s'ha pogut veure com a cessió, eren coses ja anunciades. Nosaltres reclamem una negociació real, que se'ns escolti i que hi hagi propostes per part del Departament per abordar les diverses qüestions que plantegem.- Ara com ara, només tenim una voluntat manifesta de negociar. Haurem de veure en quins termes es planteja la negociació i si es vol plantejar la negociació amb l'objectiu d'arribar a un acord. Quan demanàvem a Pere Aragonès que assumís la negociació per absència i incompetència de Cambray, el president va respondre que confiava en el conseller per liderar les converses i els acords. Entenem que si Aragonès va dir això és perquè està disposat a arribar a alguna mena d'acord. No entendria què significa negociar sense voler arribar a acords.- De moment no s'hi ha implicat gens. Si ens adrecem a ell per resoldre el conflicte és per la manca de lideratge del conseller, que és qui hauria d'estar al capdavant de les negociacions. La resposta que va donar Aragonès és que ho faria el mateix conseller.- Tot es pot explicar millor, sempre. Des de fa molt temps hi ha un cert desprestigi de la comunitat docent, que és vista com un col·lectiu professional que només defensa els seus interessos corporatius. A la vaga dels cinc dies i especialment a la d'aquest dimecres, pràcticament no s'inclouen demandes que afectin les nostres condicions laborals. Parlem fonamentalment de qüestions que afecten tot el sistema educatiu: més recursos a les aules, més finançament, reduir ràtios, defensar el model d'immersió. Fem una vaga i assumim un sacrifici personal i col·lectiu a favor del conjunt de la comunitat educativa, que som els treballadors, els estudiants i les famílies, per tant, el conjunt de la societat.- Això dependrà de com es materialitzin les negociacions que sembla que s'han d'acabar produint. Si veiem que hi ha un gir, que s'accepta un marc de negociació obert sobre les nostres demandes i s'aporten propostes i hi ha voluntat de solucionar les coses, i a més es vol corregir la situació de política educativa unilateral i comencem una nova dinàmica on els treballadors se sentin escoltats, tot es pot reconduir.- Sí, pensem que ha de dimitir perquè no ha assumit la seva responsabilitat com a conseller i no ha volgut liderar les negociacions amb la comunitat educativa. Contrasta la seva hiperactivitat a l'hora d'impulsar moltes polítiques educatives noves -calendari, currículum...- amb la passivitat a l'hora de no respondre a les demandes que li hem plantejat. Un exemple és el de la immersió: li preguntem què farem i de moment no tenim resposta. No tan sols hi ha una manca de lideratge, també una manca de competència per assumir un càrrec que exigeix no tirar pel dret sinó un diàleg constant amb molts agents.

