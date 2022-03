Sindicats i associacions d'autònoms criden a protestar contra l'alça de preus

Les entitats han remarcat que la situació "no es pot suportar més" després d'un increment del 20% dels preus dels carburants en els últims tres mesos, que afecta especialment els treballadors per compte propi, 140.000 dels quals utilitzen el transport per desenvolupar la seva activitat, segons ha explicat Sandra Zapatero, presidenta de la(CTAC).De la mateixa manera, elscom ara furgonetes encara estan patint més l'increment de l'energia perquè no poden deduir-se el gasoil com els transportistes de camions de gran tonatge. "Ningú pot treballar amb pèrdues. S'ha de frenar, és un abús de poder", ha subratllat Zapatero.De la mateixa manera, han remarcat que el debat que volen posar sobre la taula "no va de quants impostos s'abaixen per compensar el preu de la llum" o de reduir el consum de calefacció com reclamava l'alt representant per a la Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell sinó de "controlar els preus" que beneficien les grans empreses energètiques, ha dit el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros. En aquest sentit, el dirigent sindical ha recordat que la baixada d'impostos sobre la tarifa elèctrica de l'estiu no ha servit per reduir els preus.En la mateixa línia, el moviment veïnal ha assegurat que l'escenari inflacionista provoca un increment de desigualtats entre els barris, generant "molta més vulnerabilitat" a les ciutats "mentre alguns fan guanys estratosfèrics", ha afirmat Jordi Giró, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)."No tenim excusa per no sortir massivament al carrer. Hem de sortir massivament i que es faci alguna cosa d'una vegada per aturar aquesta alça especulativa", ha dit, tot afegint que "més que diagnosi, es necessiten respostes" per "posar fre a l'oligopoli energètic".Else sumarà a les mobilitzacions i, a més, convoca una marxa lenta per dimecres al matí a Barcelona, que també protestarà per l'encariment de carburants que s'ha agreujat des de l'inici de la guerra a Ucraïna. "Tenim un problema de supervivència, no podem sortir a treballar i pagar per treballar", ha dit el coordinador de Uatae a Catalunya i portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, que ha criticat durament les empreses multinacionals energètiques. "Ens estan asfixiant", ha lamentat.