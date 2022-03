​El govern espanyol descarta limitar el preu de la llum a 180 euros el MWh

Eltreballa en mesures alternatives a l'establiment d'un límit de. L'executiu descarta, així, una de les iniciatives estudiades per esmorteir l'impacte de la pujada de l'electricitat a l'economia, protegir les llars i els sectors més exposats a aquesta espiral de preus.Segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri de Transició Ecològica, posar un preu màxim de 180 euros/MWh al mercat elèctric no és la mesura en la qual treballen des de fa dies. Així, aclareixen que la vicepresidenta va indicar que aquesta erasense detallar gaires dels seus elements clau, entre altres coses, perquè les negociacions estan obertes amb la resta de socis europeus."Continuem treballant en un mecanisme per evitar quea tota la UE amb la resta de socis comunitaris", subratllen les mateixes fonts. L'establiment d'un límit de 180 euros/MWh al mercat majorista partia com una proposta conjunta amb el, atesa la interconnexió dels dos mercats, però finalment s'ha descartat per altres alternatives que s'hauran de consensuar al Consell Europeu d'aquesta setmana.

