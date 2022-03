Borràs denuncia un «judici paral·lel» i una «campanya mediàtica» per la causa per presumptes irregularitats

ha denunciat que és víctima d'un "" i d'una "" per la causa contra ella per presumptes irregularitats quan era directora de la(ILC). La seva defensa, pilotada pels advocats, ha presentat aquest dilluns un escrit contra la interlocutòria de la setmana passada que dona per tancada la instrucció contra la presidenta del Parlament i la deixa a les portes del judici, a l'espera que es presentin els escrits d'acusació i de defensa en els propers dies.L'escrit de la defensa, de dotze pàgines, denuncia diverses vulneracions de drets. Concretament, assegura que. Borràs, a través dels seus advocats, denuncia que el TSJC va filtrar als mitjans la interlocutòria que tancava la instrucció i això va provocar una "onada de comentaris, notícies i debats" en el marc d'un "judici paral·lel" que va vulnerar el dret a la presumpció d'innocència i que va presentar Borràs "com a culpable" abans de ser acusada.Això, diu l'escrit, va en contra de la jurisprudència europea i mostra un clar "menyspreu" a les garanties de Borràs, que està "patint una campanya mediàtica" que la priva del seu dret de defensa. En aquest sentit, la presidenta del Parlament diu que es troba en una situació de "", perquè la defensa no ha pogut conèixer tota la causa ni ha tingut temps per demanar diligències arran de la informació del jutjat d'instrucció 9 de Barcelona."Ens trobem actuacions practicades durant almenys dos anys en el jutjat d'instrucció 9 sense que aquesta part hagi pogut intervenir ni sense haver-nos pogut defensar", diuen els advocats de Borràs. La presidenta del Parlament va comparèixer al Suprem, quan era aforada pel Congrés, però ara s'ha acumulat més documentació i. "S'ha vulnerat el dret de defensa i a un procediment amb garanties", diu Boye, perquè Borràs no ha tingut coneixement dels nous materials que s'incloïen a la causa.

