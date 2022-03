Daddy Yankee es retira i deixa la música

. El rei del gènere del reggaeton, idolatrat per la immensa majoria dels artistes urbans del moment, ha anunciat que decideix deixar la música amb 45 anys. "La meva carrera ha estat una marató i, ha explicat en un vídeo el cantant de Puerto Rico. En el seu missatge, publicat aquest diumenge de matinada, ha celebrat tots els èxits que ha acumulat en gairebé tres dècades de dedicació absoluta a la música i a un gènere que, gràcies a ell, va esclatar a nivell mundial."Avui anuncio la meva retirada de la música entregant-vos la meva millor producció i la meva millor gira de concerts. I m'acomiadaré celebrant tots aquests 32 anys de trajectòria", ha relatat Yankee, que ha anunciat un darrer disc per acomiadar-se de tothom,Amb més de 30 milions d'àlbums venuts durant la seva carrera, el seu llegat és una llista d'èxits immensa i un repertori d'artistes que el situen com la seva principal referència a l'hora de dedicar-se al gènere del reggaeton.que realitzarà el cantant se centrarà en els Estats Units i la resta d'Amèrica.Yankee, que ha guanyat fins ai desenes de reconeixements més, va ser homenatjat el 2019 per molts dels seus companys cantants, en la gala dels Premis Lo Nuestro. El disc, publicat el 2000, forma part de la llista dels 500 discs més importants de la història segons la revista. També ho és la cançó Gasolina, que va fer esclatar la fama de Daddy Yankee a nivell mundial.

