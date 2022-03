El PSC reclama a Aragonès que consensuï el calendari escolar amb els sindicats

Amb esperit "col·laboratiu" per prendre mesures econòmiques

El PSC reclama al president de la Generalitat,, que intervingui per resoldre la crisi oberta entre la conselleria d'Educació i els sindicats desencadenat per l'anunci d'el proper setembre. "Que prengui la iniciativa i busqui una solució", ha demanat la viceprimera secretària del PSC,, que ha acusat el Govern de demanar diàleg de portes enfora i no aplicar-s'ho després a ell mateix.Moret ha assegurat que no és el PSC qui està en contra d'aquest nou, però sí la comunitat educativa, motiu pel qual ha emplaçat Aragonès a convocar els sindicats, escoltar-los i "construir una" en comptes de continuar apostant per les mesures "unilaterals". La setmana passada, el president va declinar exercir de mediador entre Educació i els sindicats, que li van fer aquesta petició per escrit via carta.La dirigent socialista ha acusat l'executiu català d'haver dede forma "permanent". Ha posat com a exemple la decisió del president d'assistir a la conferència de presidents a la Palma o les cessions que es van fer des d'Educació la setmana passada amb la moratòria dels nous currículums o la retirada de la qualificació "en procés d'assoliment" com a sinònim de suspens.De fet, Moret ha demanat que aquesta rectificació s'estengui també als, que els socialistes catalans consideren que s'hauria d'abordar acordant una candidatura conjunta amb l'Aragó i sense impulsar cap consulta sobre el territori. "Que Catalunya no torni aque projectin el país des de la perspectiva esportiva, econòmica i social", ha defensat. El proper divendres, la seu del PSC acollirà unes jornades per aprofundir sobre el que suposaria per a Catalunya celebrar aquests jocs l'any 2030.Els socialistes catalans sí que valoren positivament, en canvi, que Aragonès hagi convocat els grups aquest dilluns per la tarda per abordar la resposta catalana a la crisi derivada de la guerra a Ucraïna. Segons ha dit Moret, el partit hi assistirà amb esperit. Tot i això, es dedicaran més aviat a escoltar, perquè la formació té previst presentar la seva pròpia proposta l'1 d'abril en el marc de l'anomenat govern alternatiu.El PSC també ha tancat files amb el canvi de posicionament històric sobre elque ha liderat el president del govern espanyol,, i que suposa una contradicció amb el que els socialistes han defensat sempre als seus congressos. "Fem costat al govern espanyol amb una política realista d’apostar pel Marroc com a soci estratègic. Els contextos geopolítics al món estan en permanent canvi i l'actual és insòlit", ha defensat tot afegint que el posicionament d'Espanya està alineat amb Alemanya, França i el Consell de Seguretat.Preguntada per la situació del regidor de l'Hospitalet de Llobregat, que està a un pas de judici pel cas del, Moret s'ha limitat a dir que el PSC "col·laborarà amb la justícia" i actuarà "d'acord amb els". Aquests estableixen que, quan se li obre judici oral a un dels seus dirigents acusat de "delictes dolosos greus" que puguin suposar penes de presó, s'ha de suspendre la militància temporalment. No especifica, però, si s'ha dimitir d'un càrrec públic.

