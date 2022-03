La pluja s'intensifica a l'Ebre, on s'esperen fins a 150 litres en un dia

de la Generalitat ha activat l’Alerta del Pla INUNCATper l’episodi d’acumulació de pluja a l’Alt Empordà i a lesaixí com pelamb onades superiors als 2,5 metres que es mantindrà fins dimecres a tot el litoral català.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) les precipitacions podran acumular més de 100 l/m2 en 24 hores. a l’Alt Empordà avui i a lesdemà. A la zona delles acumulacions podrien arribar fins alsPel que fa al, el Servei Meteorològic de Catalunya informa que lespodran superar elsfins al dimecres a tot el litoral català (maregassa). Elbufarà de component est i hi haurà mar de fons de component est.Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil ja s'ha fet arribar aquest avís a tots els municipis afectats, i s'ha demanat que es faci elque hi hagi. Es recomana a la ciutadania molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades durant aquest episodi de precipitacions, i també en les activitats a l'aire lliure.Cal evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no creuar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s'esperen intensitats i acumulacions més importants. Els consells davant fortes pluges es poden trobar a interior.gencat.cat/inundacions.

