Junts equipara el cas Borràs amb el de Juvillà i demana un «front comú» de resposta al Parlament

Bona relació amb ERC

Sánchez és "un desastre"

El portaveu de, ha reclamat a la resta de partits independentises un "front comú" per protegir la presidenta del, davant de cas per presumptes irregularitats al capdavant de la(ILC). Des de Junts, s'equiparà el cas de Borràs amb el dei la resta de casos de persecució política contra l'independentisme. "", ha deixat clar Rius, que ha defensat la presumpció d'innocència de Borràs i ha denunciat un "intent barroer d'embrutar la reputació de la presidenta del Parlament i de l'independentisme".Rius ha defensat la necessitat de "fer pinya" davant dels casos de repressió de la causa general contra l'independentisme. "Demanem fer un front ambi laper donar una resposta de l'independentisme davant d'un cas que és polític", ha assegurat. Des de Junts consideren que la causa és plena d'"irregularitats". Fa pocs dies, el jutge va tancar la instrucció del cas de Borràs i veuquan era directora de la ILC.La decisió implica deixar Borràs a les portes del judici pels delictes de prevaricació, malversació de diners públics, frau administratiu i falsedat documental. Quan s'obri judici oral -la Fiscalia té deu dies per presentar l'escrit d'acusació-, Borràs podria veure en risc el seu escó al Parlament, perquèestableix que si a un diputat se li obre judici oral per un cas de corrupció, s'ha de deixar en suspens la seva credencial de diputat.Rius ha evitat avançar escenaris davant un hipotètic vot favorable d'ERC i CUP a suspendre la presidenta del Parlament. La CUP ja ha dit que es nega a reformar aquest article del reglament, que de fet es va incloure fa uns anys a instàncies dels anticapitalistes.Junts farà una "avaluació política del pacte de govern" amb ERC, però Rius ha assegurat que el partit es "reafirma" en l'acord. "Les institucions no s'han de governar per fer autonomisme, sinó per avançar cap a l'estat propi", ha afirmat. L'auditoria serà interna a Junts i en els propers dies es decidirà qui la fa i els terminis. De tota manera, Rius ha dit que les relacions amb ERC són "bones" malgrat la tensió de la setmana passada ambSobre les declaracions de, ratificant les declaracions de Rufián, Rius ha posat en dubte que hi hagi "voluntat constructiva" i ha insinuat una voluntat de "trencar el govern" per fer un "tripartit". De tota manera, des de Junts confien que Rufián compareixerà al Parlament per donar explicacions. "No em consta que ERC hagi dit que no compareixerà", ha assegurat el portaveu.El partit detambé ha valorat el "descens" de l'independentisme, segons el. Rius ha lamentat els "errors tècnics" de l'enquesta, que "distorsionen la realitat", i ha demanat "responsabilitat" al director del CEO, Jordi Muñoz. Segons el portaveu, el descens del suport a l'independentisme s'explica per la falta de concreció estratègica per part de l'independentisme, i també per "l'error d'ajornar la independència per eixamplar la base". "Les dades constaten que el suport a l'independentisme puja quan existeix un procés de confrontació amb l'Estat", ha assegurat.Junts ha demanat la compareixença deal Congrés perquè informi sobre el canvi de posició respecte al Sàhara. "Considerem que aquest canvi és una traïció al poble saharaui i una violació dels tractats de l'ONU", ha dit Rius, i ha recordat que el PSOE sempre defensava el dret d'autodeterminació de les colònies "per negar-lo a Catalunya".El portaveu també ha ressaltat l'error "geoestratègic" del govern espanyol, perquè el moviment espanyol "irrita" Algèria en un context en què Rússia fa "xantatge" a Europa amb el gas. "És un error i una irresponsabilitat irritar un dels principals proveïdors de gas alternatius", ha dit Rius. "Sánchez pertany a la mateixa escola diplomàtica que Borrell, és un desastre", ha afegit, i ha lamentat el "menyspreu" del govern espanyol al dret a l'autodeterminació. "", ha reblat.

