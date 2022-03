ERC defensa que Rufián no ha d'oferir «cap explicació» al Parlament pel xoc amb Junts

Pressió per la taula de diàleg

Traïció al Sàhara

Encara cuegen les paraules del cap de files d'al Congrés,, de la setmana passada, en què va carregar amb duresa contra l'entorn depels seus contactes amb personatges propers al. La secretària general adjunta i portaveu del partit,, l'ha defensat aquest dilluns en la roda de premsa de la formació. Els republicans mantenen que Rufián no ha d'oferir "" al Parlament per explicar-se, tal com havia demanat Junts.En la línia del que va defensar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre el cas Rufián en el transcurs del seu viatge a Alemanya, Vilalta ha posat el focus en les relacions delamb potències estrangeres. La portaveu republicana, que també ha evitat desautoritzar el diputat al Congrés, ha advertit que "no fa cap bé a l'independentisme el flirteig amb". Per Vilalta, les aliances internacionals s'han de fer "en base a uns principis fonamentals", com el respecte als drets humans., exlíder d'ERC al Congrés, també ha valorat les reflexions dede la setmana passada. En una entrevista al programa Cafè d'idees de RTVE, Tardà ha agraït la "" de Rufián en les seves manifestacions, que van generar una reacció immediata de la cúpula de Junts. Precisament, Rufián va demanar disculpes per la "" del discurs. Tardà, però, l'ha trobat oportú. "Hi ha qui no accepta que governin els fills de les minyones o els masovers. Hi ha tradicions polítiques que no accepten que en aquests moments l'hegemonia independentista estigui transitant cap al republicanisme i desempallegant-se del nacionalisme que havia estat hegemònic en la construcció de la Catalunya autonòmica", ha afegit."Com queno havia actuat amb prou contundència, Rufián va reblar el clau", ha afegit Tardà, que ha defensat la "voluntat del republicanisme de desmarcar-se del que no és responsable", en referència a les connexions deambMés enllà del cas Rufián, en la roda de premsa d'aquest dilluns també ha tingut protagonisme la. Vilalta ha reclamat al govern espanyol que "no busqui excuses" i que convoqui la propera reunió de l'espai de negociació entre governs. "Facin allò que es van comprometre a fer, que és resoldre el conflicte polític", ha exigit la secretària general adjunta d'ERC, ha assegurat que "s'estan fent les gestions necessàries perquè hi pugui haver passos i, encara que siguin petits".ja va documentar els treballs per una entesa sobre la protecció de la llengua Vilalta ha celebrat que a finals d'aquest març s'activi l', una proposta del president de la Generalitat, impulsada per David Fernández, Quim Forn, Carme Forcadell, Marina Llansana, Marina Geli i Özgür Güneş Öztürk. Segons la portaveu republicana, aquest espai ha d'"aglutinarde país més enllà del Govern i el Parlament", i acabar amb "un acord a nivell de país que pugui interpel·lar el màxim d'actors". "Pot ser útil per continuar mobilitzats i interpel·lar el govern de l'Estat perquè escolti el clam majoritari del nostre país", ha afegit.Precisament sobre l', ha anunciat que aquest dimarts el partit celebrarà un acte per reclamar el retorn de la secretària general d'ERC,, exiliada a Suïssa. L'esdeveniment es farà coincidir amb el quart aniversari de la marxa de Rovira a Ginebra i pretén "denunciar aquest exili injust i reclamar solucions que han de ser polítiques". El canvi de criteri del govern espanyol pel que fa a la sobirania del Sàhara Occidental ha motivat una reflexió d'ERC, que ha titllat de "" el moviment de la Moncloa, que entén que contravé la proposta de l'. El Marroc controla des de l'any 1975 bona part de l'antiga colònia espanyola a excepció de la franja oriental, en mans de la República Àrab Sahrauí Democràtica, amb reconeixement internacional limitat.Vilalta ha recordat que han demanat la compareixença del president espanyol,, al Congrés i ha considerat "una qüestió greu" que el govern central hagi canviat la seva opinió històrica sobre el Sàhara Occidental, que passava per avalar la proposta de l'ONU. "No podem permetre aquest canvi de posició i aquest fet de contravenir les posicions de Nacions Unides sobre l'autodeterminació del poble saharauí".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor