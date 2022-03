SOS Racisme registra un 83,5% més de discriminacions a Catalunya el 2021

L'entitatva identificarde racisme al'any, segons el seu informe "". Aquestes dades suposen unrespecte a les registrades el 2020. La portaveu de l'organització,, ha explicat que més de sis de cada deu casos no es denuncien, per "por a les represàlies" i per la dificultat d'actuar en la defensa de drets que "són rarament reconeguts".L'informe apunta que les situacions de racisme més freqüents són les(25%), especialment entre veïns. Les segueixen les discriminacions per a accedir a drets socials (20%), les agressions i els abusos dels cossos de seguretat pública (19%) i la discriminació en serveis privats (11%). També són habituals els episodis de discursos d'odi i la discriminació laboral. Rossi ha destacat que les vulneracions de l'accés a drets socials, com a l'habitatge o ajudes, han augmentat considerablement. De 22 a 67 casos. Tanmateix, ha fet una crida a la creació de polítiques públiques que "garanteixin i facin complir" aquests drets.El 2021, SOS Racisme va atendre, 58 més que l'any anterior. La majoria van dirigir-se a l'entitat per primera vegada. La resta són casos d'anys anteriors pendents de resoldre's i en gestió activa, quelcom que fa palesa "la". Rossi ha remarcat la" com a elements que faciliten la denúncia. El 35% dels casos nous van ser de persones regularitzades, per un 12% de persones en situació administrativa irregular.Pel que fa a l'origen, la gran majoria de les situacions de racisme van ser patides per persones originàries del(29,7%), de l'(26,3%) i de l'(26,3%). Rossi ha conclòs que existeix un "" a tots els nivells, sostingut per un discurs i unes dinàmiques "que es traslladen a les institucions" i que també "legitimen la violència en l'àmbit particular".

