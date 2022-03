El TSJC confirma la sentència de dos anys de presó a un mosso per agredir un periodista de «La Directa»

El(TSJC) ha confirmat aquest dilluns la sentència que condemna aunper l'agressió al periodista de La Directal'any 2016 per les protestes pel desallotjament del. El tribunal ha desestimat així el recurs d'apel·lació interposat per la defensa de l'agent contra la sentència de l'Audiència de Barcelona de 20 de maig de 2021.La sentència, de 33 pàgines,dels Mossos. Considera que no s'han vulnerat les garanties processals, ni tampoc hi ha hagut errors a l'hora de valorar la prova, tampoc s'ha vulnerat la llei pel que fa a l'agreujant "d'ús d'instrument perillós" ni a l'hora de no tenir en compte que l'agent actuava en "compliment d'un deure". El TSJC ratifica també que la instrucció va ser llarga i nega que això es pugui emmarcar en "dilacions indegudes", i també nega que s'hagi vulnerat el dret a la presumpció d'innocència de l'agent.Què diu la sentència de l'? El tribunal considera l'agent culpable d'un delicte de lesions amb ús d'instrument perillós, amb l'agreujant d'ostentar un càrrec públic, però descarta condemnar el funcionari per un delicte contra els drets individuals. L'agent sí que haurà de pagar a Rodríguez 7.265 euros. El tribunal argumenta que l'actuació de l'agent no va ser procedent. De fet, apunta que no es tracta de dir si era proporcional o no, sinó que "no estava justificat l'ús de la defensa". "No hi va haver cap excés en l'actuació justificada de l'agent, sinó que va ser una actuació injustificada, contrària a dret", diu la sentència de l'Audiència de Barcelona, ratificada pel TSJC.La sentència deixa clar que l'agent dels Mossos, perquè no es complien els requisits establerts per a poder-la fer servir. No hi havia, diu el tribunal, una situació de risc en què els agents haguessin de fer ús de la força contra les persones davant d'una actitud hostil que pogués derivar en una agressió als funcionaris policials o a terceres persones. "L'acció", argumenta el jutge, que afegeix que Rodríguez i la resta de persones que es trobaven davant del Banc Expropiat "no estaven desenvolupant cap actuació hostil, ni d'enfrontament ni de llançament d'objectes contra la línia policial".Només l'agent acusat es va separar de la línia policial i només ell va utilitzar la porra contra una persona que va resultar lesionada. Aquesta actuació, conclou el tribunal, no era justificada. "No concorre l'element de necessitat.i no concorre l'eximent de legítima defensa", diu la sentència. "El perjudicat no va cometre cap agressió il·legítima ni de risc per ser colpejat", afegeix.

Sentència TSJC Jesús Rodríguez by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor