Ucraïna alerta que Rússia ataca Odessa per primer cop

. Un dels principals objectius de Moscou en la guerra d'Ucraïna és aquesta ciutat situada al sud del país i al Mar Negre, en un dels punts geoestratègics més cobejats per part del Kremlin.en un bombardeig a la zona dels suburbis, als afores. Segons el consell de la ciutat d'Odessa, diverses zones d'habitatges i de civils han rebut l'impacte de diversos projectils. Ara per ara no s'ha informat de cap víctima mortal ni de cap ferit. La ciutat portuària és un dels punts clau de la zona que més desitja Moscou en aquesta agressió contra Ucraïna.És una de les ciutats amb més pes històric de tot Ucraïna.des d'on s'han viscut esdeveniments transcendentals en els últims segles per a la història russa. En el marc de la Revolució Russareflectia tot el que va passar llavors, en un exercici de propaganda. Odessa també és un punt de trobada de moltes de les cultures i rutes comercials que rodegen el Mar Negre.El govern d', tal com va exigir Rússia en un ​​ultimàtum que el Kremlin va llançar aquest diumenge. La viceprimera ministra d'Ucraïna i ministra per a la Reintegració dels Territoris Ocupats Temporalment,k, ha mostrat el seu rebuig a la proposta russa d'entregar la ciutat de Mariúpol.L'ultimàtum ruson es condiciona l'evacuació de civils a què l'Exèrcit ucraïnès abandoni la ciutat, segons ha explicat en una entrevista a Ukrayinska Pravda. El ministeri de Defensa rus va emetre diumenge a última hora un ultimàtum a les autoritats ucraïneses perquè lliuressin la ciutat de Mariúpol i(les 3 de la matinada en horari català).​​​​​

