Marxa lenta de centenars de camions per protestar per l'escalada de preus de la gasolina

han iniciat aquest dilluns al matí una marxa lenta, des de lafins a lesper protestar contra l'augment de preus dels carburants. La manifestació està convocada per la. A partir de les deu del matí, els camions s'han començat a concentrar i, a les onze, han iniciat la marxa en direcció la ronda Litoral en sentit Besòs. Els vehicles donaran la volta per les dues rondes ocupant només un carril.La setmana passada ja es van produir alguns incidents per la presència de. La protesta va provocar un descens del 38% en l'entrada de peix, la majoria provinent de Galícia, i d'un 20% de fruita, en especial des d'Andalusia. Els transportistes denuncien que la inflació se situa en nivells rècord, propers al 8%, i apunten que, fet que suposa uns costos addicionals de 3.000 euros anuals.En paral·lel, els sindicats i les associacions d'autònoms i consumidors han convocat diverses mobilitzacions per aquest. Es tracta del dia previ a la reunió delen què ha d'abordar com contenir els preus de l'energia. Mentrestant, les patronals agroalimentàries i de gran consum xifraven, divendres de la setmana passada, enles pèrdues causades per la vaga en els sectors primaris, industrial i de distribució alimentària. Van alertar que hi haLa protesta del dia 23 de març comptarà amb el suport del, que també està afectat per l'escalada del cost dels carburants. En el seu cas, preveuen iniciar unades de l'aeroport en direcció al Parlament de Catalunya, per a denunciar una situació que qualifiquen d'"insostenible" i exigir una revisió urgent de tarifes i ajudes per al sector.

