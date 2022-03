Què és el «Kinzhal», el míssil hipersònic de Rússia utilitzat per primera vegada a la guerra d'Ucraïna?

Com funciona un míssil hipersònic?

Rússia augmenta l'arsenal de míssils que envia a bombardejar Ucraïna en el marc de la guerra i amplia els tipus de projectils que cauen en terres ucraïneses.(la Daga), utilitzat per primera vegada en la invasió d'Ucraïna.Segons el Kremlin, es va fer servir aquest projectil per destruir un arsenal de l'exèrcit ucraïnès que mantenia en un subterrani al sud-oest del país. El portaveu del ministeri rus, Igor Konashenkov, va confirmar l'impacte del míssil a la població de Deliatin, a la regió ucraïnesa d'Ivano-Frankivsk, on també van resultar destruïts projectils balístics i caixes de munició per a avions de combat.abast per atacar objectius a l'oest d'Ucraïna, no lluny de la frontera amb Polònia, però fins ara no havia emprat mai el "Kinzhal": un nou sistema de míssils aire-terra, part d'una nova sèrie d'armes estratègiques avançades que el president rus, Vladímir Putin, va presentar el 2018.El seu nom completSignifica "daga" en llengua russa i duu aquest nom perquè és un míssil balístic hipersònic que es llança des de l'aire i que té la capacitat de maniobrar en qualsevol dels trams de la seva trajectòria. A més, (Rússia té un arsenal immens d'aquestes característiques) i pot impactar en objectius molt llunyans: entre 1.500 i 2.000 quilòmetres. La seva perillositat és major gràcies a la velocitat màxima que assoleix., és a dir, supera 10 vegades la velocitat del so i duplica la que es considera hipersònica (a partir de Mach 5).Fa vuit metres de llarg i un metre de diàmetre, amb un pes de 4.300 kg al qual se li pot sumar l'ogiva nuclear, que hauria de ser, com a màxim, de 480 kg.va elaborar un informe amb totes les característiques de "la Daga" després que el Kremlin i el president Vladímir Putin en persona presentessin els míssils el 2018, de fabricació totalment russa.​​​​​

