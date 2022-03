Detenen cinc menors per difondre un vídeo d'un company sent humiliat

Laha detingut cinc persones menors d'edat per difondre per Instagram un vídeo en què s'humilia i s'agredeix a un company, també menor. En les imatges apareix un grup de set persones, situades en cercle, que obliguen la víctima a petonejar les sabates de tots els integrants, acabant per propinar-li una puntada de peu a la cara. Els fets han succeït a la ciutat gallega d'Les investigacions portades a terme per la, juntament amb les informacions proporcionades per l'agredit i alguns testimonis, han permès identificar els presumptes agressors.per difondre el vídeo i tres altres estan sent investigats per un delicte contra la integritat moral i per revelació de secrets. Una de les testimonis ha rebuti ha estat agredida per altres menors, que també van enregistrar els fets i els van compartir per les xarxes socials. De nou, les autores han estat identificades.i les altres dues estan sent investigades.A conseqüència d'aquestes agressions, que ja sumen cinc detinguts i nombrosos investigats, s'ha requerit la presència de la policia en alguns centres escolars i en determinades instal·lacions esportives de la localitat. Lan'ha estat informada i ja ha obert diligències per a investigar-ho.

